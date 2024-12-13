Générateur de Vidéos Explicatives de Procédures : Simplifiez les Formations Complexes

Simplifiez les procédures complexes en vidéos claires et engageantes. Utilisez des "avatars AI" pour donner vie à vos instructions, améliorant ainsi la compréhension.

Créez une vidéo explicative animée de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant comment transformer facilement des idées complexes en histoires visuelles simples. Le style visuel doit être lumineux et engageant avec des animations amicales, complété par une voix off professionnelle et claire en AI, démontrant la puissance du texte-à-vidéo à partir de scripts et d'avatars AI.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction de 45 secondes pour les équipes marketing, illustrant comment simplifier des sujets complexes en histoires visuelles captivantes. Utilisez un style d'animation tableau blanc moderne et épuré associé à des avatars AI réalistes, en utilisant la génération de voix off pour transmettre les informations clés de manière claire et concise.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'intégration de 60 secondes pour les départements RH, accueillant les nouveaux employés et expliquant les procédures initiales à travers des histoires visuelles engageantes. Cette vidéo doit présenter un ton chaleureux et professionnel, en utilisant divers avatars AI issus de différents modèles et scènes, avec des sous-titres générés automatiquement pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Créez une publicité dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux créateurs de contenu, démontrant comment réutiliser du contenu existant en vidéos courtes et percutantes. Le style visuel doit être rapide avec des coupes énergiques et une bande sonore contemporaine, incorporant des vidéos de stock convaincantes de la bibliothèque de médias/soutien de stock et optimisées grâce au redimensionnement et à l'exportation en fonction du rapport d'aspect pour diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos Explicatives de Procédures

Transformez sans effort des procédures complexes en vidéos explicatives animées claires et engageantes, conçues pour simplifier la compréhension et améliorer la rétention pour votre public.

1
Step 1
Créez le Script et la Vidéo Initiale
Commencez par saisir votre script de procédure. Notre plateforme utilise la capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour générer rapidement des scènes vidéo initiales à partir de votre texte, formant la base de votre vidéo explicative.
2
Step 2
Sélectionnez et Personnalisez les Avatars AI
Donnez vie à votre vidéo en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu. Personnalisez leur apparence et leurs expressions pour correspondre à votre marque et message, rendant votre procédure plus relatable.
3
Step 3
Générez des Voix Off Professionnelles
Améliorez la clarté et l'engagement avec une narration au son naturel. Utilisez notre fonctionnalité de génération de voix off pour créer un audio de haute qualité qui s'accorde parfaitement avec votre script et vos visuels, garantissant que chaque étape est clairement articulée grâce à un générateur de voix AI.
4
Step 4
Affinez, Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo en ajoutant des éléments de marque et en assurant l'accessibilité avec des sous-titres automatiques. Une fois perfectionnée, exportez votre vidéo explicative au format MP4 pour un partage fluide sur toutes vos plateformes souhaitées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Intégration des Employés et le Développement des Compétences

.

Utilisez des vidéos explicatives alimentées par AI pour créer un contenu d'intégration et de formation engageant, améliorant la compréhension et la rétention des étapes procédurales.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos explicatives animées captivantes ?

HeyGen vous permet de générer facilement des vidéos explicatives animées captivantes grâce à son éditeur intuitif de glisser-déposer et sa vaste bibliothèque de modèles vidéo. Notre plateforme vidéo AI simplifie l'ensemble du processus de création de texte-à-vidéo, permettant d'obtenir des résultats professionnels sans expérience complexe en montage vidéo.

Quels éléments créatifs HeyGen propose-t-il pour améliorer mes vidéos explicatives ?

HeyGen offre un ensemble riche d'outils créatifs, y compris des avatars AI réalistes et des animations dynamiques, pour raconter des histoires visuelles captivantes. Vous pouvez également générer des voix off de haute qualité et utiliser des contrôles de marque pour garantir que vos vidéos explicatives animées résonnent avec votre public.

HeyGen peut-il simplifier des sujets complexes pour des formations ou des présentations ?

Absolument. HeyGen est un générateur de vidéos explicatives de procédures idéal conçu pour simplifier des sujets complexes en contenu facilement assimilable, parfait pour les vidéos de formation, l'e-learning ou des présentations percutantes. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos MP4 professionnelles qui décomposent efficacement des informations complexes.

HeyGen prend-il en charge l'ensemble du processus de création de texte-à-vidéo et les différentes options d'exportation ?

Oui, HeyGen offre un processus complet de création de texte-à-vidéo, vous permettant de convertir votre script en une vidéo professionnelle avec un générateur de voix AI et des sous-titres automatiques. Vous pouvez ensuite télécharger votre vidéo explicative au format MP4, avec des options de redimensionnement et d'exportation flexibles pour différentes plateformes.

