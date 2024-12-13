Générateur de Vidéos Explicatives de Politique de Confidentialité : Simplifiez la Conformité

Transformez des textes juridiques complexes en vidéos d'annonce de politique claires ou en modules de formation en utilisant le Text-to-video à partir de script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de communication interne professionnelle de 45 secondes ciblant tous les employés de l'entreprise, annonçant les récentes mises à jour de la politique de confidentialité des données. Le style visuel doit être épuré, corporatif, incorporant l'image de marque de l'entreprise, avec un avatar AI délivrant les messages clés d'un ton direct et autoritaire. Cette vidéo vise à informer et rassurer le personnel sur les changements de conformité, en veillant à ce que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, et bénéficiera des avatars AI avancés de HeyGen pour présenter l'information de manière claire et cohérente.
Exemple de Prompt 2
Nous avons besoin d'une vidéo percutante de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux nouveaux clients potentiels, mettant en avant la sécurité et la fiabilité offertes par notre politique de confidentialité complète. La vidéo doit adopter un style visuel dynamique et moderne, avec des coupes rapides, des séquences d'archives pertinentes illustrant la protection des données, et une voix off énergique et confiante. Ce court métrage engageant renforcera la confiance et attirera les inscriptions, mettant efficacement en avant l'engagement de la marque envers la confidentialité des utilisateurs, et devrait utiliser le vaste support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels époustouflants.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de formation sur la politique de 90 secondes spécifiquement pour le département marketing, détaillant les meilleures pratiques pour gérer les données des clients en conformité avec nos règlements de confidentialité. Le style visuel doit être clair et instructif, incorporant éventuellement des organigrammes simplifiés et du texte à l'écran, soutenu par une voix patiente et facile à comprendre. Ce module servira de formation essentielle pour la gestion des données sensibles, garantissant l'adhésion du département, et devrait inclure les sous-titres/captions précis de HeyGen pour une accessibilité et une compréhension maximales.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Explicatives de Politique de Confidentialité

Communiquez clairement des politiques de confidentialité complexes à votre audience. Créez des vidéos explicatives engageantes et faciles à comprendre rapidement et efficacement.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller ou taper le texte de votre politique de confidentialité dans la plateforme. Notre fonctionnalité Text-to-video à partir de script commencera automatiquement à générer vos scènes vidéo en fonction de votre saisie.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque et narrer votre politique. Ces avatars AI donnent vie à votre script avec des expressions et des mouvements naturels.
3
Step 3
Appliquez une Personnalisation de Marque
Intégrez l'identité visuelle de votre entreprise en appliquant une personnalisation de marque. Ajoutez facilement votre logo, vos couleurs de marque et vos polices pour assurer la cohérence de la marque à travers toutes vos vidéos.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Examinez votre vidéo explicative de politique de confidentialité entièrement personnalisée. Ajoutez des sous-titres/captions pour une accessibilité accrue, puis exportez votre vidéo de haute qualité pour une distribution fluide sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Intégration et la Conformité des Politiques

Améliorez la compréhension et la rétention des informations critiques de conformité grâce à des vidéos de formation sur la politique interactives et alimentées par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos explicatives visuellement attrayantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos explicatives captivantes en utilisant des avatars AI réalistes et des graphiques animés. Vous pouvez enrichir votre contenu avec des aides visuelles convaincantes, transformant des informations complexes en créations vidéo engageantes.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour une création vidéo facile ?

HeyGen simplifie le processus de création vidéo avec une interface intuitive de glisser-déposer et des modèles & scènes professionnels. Notre créateur de vidéos AI vous permet de générer rapidement des vidéos à partir d'un script, rationalisant la conversion de script en vidéo pour divers besoins de contenu.

HeyGen peut-il intégrer l'identité de ma marque dans les vidéos de politique ?

Absolument, HeyGen prend en charge la personnalisation de l'image de marque pour garantir que vos vidéos de communication interne, d'annonce de politique et de formation sur la politique s'alignent parfaitement avec l'esthétique de votre entreprise. Cela inclut l'utilisation de HeyGen comme générateur de vidéos explicatives de politique de confidentialité, maintenant la cohérence de la marque à travers toutes les communications.

HeyGen prend-il en charge la création de divers formats vidéo comme les vidéos de présentation ou les vidéos pour les réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen est polyvalent, permettant la création de divers formats vidéo tels que des vidéos de présentation professionnelles et des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux. Vous pouvez également ajouter facilement des sous-titres/captions et utiliser la génération de voix off avancée pour améliorer l'accessibilité et la portée.

