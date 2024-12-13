Créateur de Vidéos de Plans Tarifaires : Choisissez Votre Plan Idéal

Découvrez des abonnements flexibles adaptés à vos besoins, avec des avatars AI puissants pour un contenu engageant.

Créez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises qui explorent divers "plans tarifaires", en soulignant la facilité de démarrer avec un "essai gratuit". Le style visuel doit être lumineux et énergique, avec des coupes rapides de "Modèles & scènes" époustouflants et des superpositions de texte à l'écran qui communiquent clairement la valeur. Une voix off amicale et entraînante guidera les spectateurs à travers les premières étapes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo élégante de 45 secondes conçue pour les professionnels du marketing comparant les "abonnements" pour un "créateur de vidéos AI". Le style visuel doit être moderne et épuré, utilisant un "avatar AI" professionnel pour présenter les différences clés et les avantages des offres de HeyGen. Une voix off professionnelle et informative soulignera comment HeyGen simplifie la création de contenu.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo engageante de 60 secondes pour les freelances et créateurs de contenu, présentant des démonstrations rapides de comment "Texte en vidéo à partir de script" simplifie le processus créatif, en mettant l'accent sur la valeur d'un "plan annuel" et des "crédits AI" flexibles. Une voix off conversationnelle avec une piste de fond inspirante résonnera avec leurs ambitions créatives.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo soignée de 30 secondes destinée aux clients d'entreprise évaluant un "Plan Entreprise". Le style visuel doit être corporatif et rassurant, utilisant une "Génération de voix off" confiante pour expliquer l'évolutivité et le support dédié. Cette vidéo doit subtilement contraster avec le "plan mensuel" standard en mettant en avant des fonctionnalités avancées et la sécurité, assurant une sensation premium.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Plans Tarifaires

Expliquez clairement vos options d'abonnement et structures tarifaires avec des vidéos dynamiques qui engagent votre audience et stimulent les conversions.

1
Step 1
Sélectionnez les Détails de Votre Plan
Commencez par choisir parmi une variété de modèles & scènes professionnels conçus pour présenter efficacement vos plans tarifaires, qu'il s'agisse d'un essai gratuit, d'un plan mensuel ou annuel.
2
Step 2
Ajoutez Vos Informations Tarifaires
Intégrez facilement vos niveaux de tarification spécifiques et les détails de l'abonnement. Utilisez le texte en vidéo à partir de script pour convertir les caractéristiques de votre plan en récits visuels engageants.
3
Step 3
Personnalisez Vos Visuels
Améliorez votre vidéo en utilisant des contrôles de marque comme les logos et les couleurs pour correspondre à l'esthétique de votre entreprise. Mettez en avant les caractéristiques clés, les essais gratuits et les crédits AI spécifiques pour chaque plan.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo de plan tarifaire perfectionnée, exportez-la en téléchargement MP4 pour une distribution de haute qualité sur toutes vos plateformes. Présentez efficacement vos plans tarifaires.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présenter le Succès des Clients

.

Utilisez des vidéos AI pour partager des témoignages clients convaincants, renforçant la confiance et encourageant les inscriptions à vos divers plans tarifaires.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen répond-il aux divers besoins des utilisateurs pour un créateur de vidéos AI ?

HeyGen offre des capacités AI flexibles, y compris des vidéos génératives et des avatars AI personnalisables, conçus pour évoluer avec votre équipe. Notre plateforme prend en charge plusieurs utilisateurs et des outils de collaboration robustes, garantissant que chacun puisse contribuer à la création de vidéos professionnelles.

Quelles capacités de vidéo générative HeyGen offre-t-il pour la création ?

HeyGen vous permet de créer du contenu vidéo génératif de haute qualité en utilisant des capacités AI avancées, y compris le texte en vidéo à partir de script et la génération de voix off réaliste. Toutes vos vidéos finales peuvent être facilement exportées en téléchargements MP4.

HeyGen peut-il aider à maintenir l'identité de ma marque dans les vidéos ?

Absolument. HeyGen fournit des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque de manière transparente. Vous pouvez également utiliser des avatars AI personnalisés pour assurer une représentation cohérente dans tous vos projets de créateur de vidéos.

HeyGen offre-t-il un moyen d'explorer son créateur de vidéos AI ?

Oui, vous pouvez facilement explorer les capacités puissantes du créateur de vidéos AI de HeyGen à travers une expérience introductive. Cela vous permet de tester nos avatars AI et notre vaste bibliothèque de modèles avant de vous engager dans un abonnement complet.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo