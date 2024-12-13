Créateur de Vidéos de Plans Tarifaires : Choisissez Votre Plan Idéal
Découvrez des abonnements flexibles adaptés à vos besoins, avec des avatars AI puissants pour un contenu engageant.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo élégante de 45 secondes conçue pour les professionnels du marketing comparant les "abonnements" pour un "créateur de vidéos AI". Le style visuel doit être moderne et épuré, utilisant un "avatar AI" professionnel pour présenter les différences clés et les avantages des offres de HeyGen. Une voix off professionnelle et informative soulignera comment HeyGen simplifie la création de contenu.
Produisez une vidéo engageante de 60 secondes pour les freelances et créateurs de contenu, présentant des démonstrations rapides de comment "Texte en vidéo à partir de script" simplifie le processus créatif, en mettant l'accent sur la valeur d'un "plan annuel" et des "crédits AI" flexibles. Une voix off conversationnelle avec une piste de fond inspirante résonnera avec leurs ambitions créatives.
Concevez une vidéo soignée de 30 secondes destinée aux clients d'entreprise évaluant un "Plan Entreprise". Le style visuel doit être corporatif et rassurant, utilisant une "Génération de voix off" confiante pour expliquer l'évolutivité et le support dédié. Cette vidéo doit subtilement contraster avec le "plan mensuel" standard en mettant en avant des fonctionnalités avancées et la sécurité, assurant une sensation premium.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Créez sans effort des publicités vidéo percutantes pour vos plans tarifaires, stimulant les conversions et maximisant votre portée avec la technologie de créateur de vidéos AI.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Produisez facilement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux afin de mettre en avant les avantages des abonnements et attirer de nouveaux utilisateurs vers vos plans tarifaires.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen répond-il aux divers besoins des utilisateurs pour un créateur de vidéos AI ?
HeyGen offre des capacités AI flexibles, y compris des vidéos génératives et des avatars AI personnalisables, conçus pour évoluer avec votre équipe. Notre plateforme prend en charge plusieurs utilisateurs et des outils de collaboration robustes, garantissant que chacun puisse contribuer à la création de vidéos professionnelles.
Quelles capacités de vidéo générative HeyGen offre-t-il pour la création ?
HeyGen vous permet de créer du contenu vidéo génératif de haute qualité en utilisant des capacités AI avancées, y compris le texte en vidéo à partir de script et la génération de voix off réaliste. Toutes vos vidéos finales peuvent être facilement exportées en téléchargements MP4.
HeyGen peut-il aider à maintenir l'identité de ma marque dans les vidéos ?
Absolument. HeyGen fournit des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque de manière transparente. Vous pouvez également utiliser des avatars AI personnalisés pour assurer une représentation cohérente dans tous vos projets de créateur de vidéos.
HeyGen offre-t-il un moyen d'explorer son créateur de vidéos AI ?
Oui, vous pouvez facilement explorer les capacités puissantes du créateur de vidéos AI de HeyGen à travers une expérience introductive. Cela vous permet de tester nos avatars AI et notre vaste bibliothèque de modèles avant de vous engager dans un abonnement complet.