Créateur de Vidéo pour Page de Tarification : Des Plans pour Chaque Créateur
Choisissez un plan qui correspond à votre vision, des options gratuites aux fonctionnalités pro comme les avatars AI pour des résultats époustouflants.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Produisez une vidéo élégante et professionnelle de 45 secondes destinée aux équipes marketing et aux entreprises en croissance, avec des graphismes modernes et une voix off confiante et informative. Cette vidéo doit mettre en avant comment nos plans tarifaires échelonnés offrent des solutions évolutives, démontrant la puissance des avatars AI pour personnaliser les messages et élever la communication de marque, en soulignant la structure de tarification intelligente du créateur de vidéo qui soutient la croissance professionnelle.
Imaginez une vidéo dynamique de 60 secondes conçue pour les freelances et les agences, utilisant des visuels énergiques et une piste audio amicale et claire pour expliquer pleinement la valeur complète intégrée dans nos plans d'abonnement. La vidéo doit montrer comment la gestion des crédits permet une flexibilité de création de contenu inégalée, mettant spécifiquement en avant la génération automatique de sous-titres précis pour améliorer l'accessibilité et l'engagement sur les plateformes.
Concevez une vidéo autoritaire de 45 secondes pour les grandes entreprises et les professionnels avertis en technologie, caractérisée par une esthétique propre et high-tech et une narration efficace et directe. Cette vidéo doit souligner les capacités robustes pour le branding personnalisé et l'intégration, en se concentrant particulièrement sur le processus fluide de Text-to-video à partir de la génération de script et sa compatibilité avec les options de téléchargement HD & SCORM, illustrant comment notre logiciel vidéo AI simplifie les flux de travail complexes pour un résultat supérieur.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des vidéos explicatives engageantes.
Créez rapidement des vidéos qui clarifient les structures tarifaires complexes et les fonctionnalités de votre créateur de vidéo.
Créez des vidéos percutantes pour la page de tarification.
Développez des vidéos percutantes pour mettre en avant la valeur et les avantages de vos plans de tarification de créateur de vidéo.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen apporte-t-il de la valeur aux entreprises créant des vidéos ?
HeyGen simplifie la production vidéo avec des avatars AI avancés et une technologie robuste de texte-à-vidéo, réduisant considérablement le temps et les coûts. Les utilisateurs bénéficient d'un accès à une vaste bibliothèque de modèles, garantissant des résultats de haute qualité et une création de contenu efficace.
Quelles fonctionnalités de collaboration sont disponibles dans HeyGen pour les projets d'équipe ?
HeyGen est conçu pour soutenir une collaboration d'équipe fluide avec des espaces de travail partagés, permettant à plusieurs utilisateurs de travailler efficacement sur des projets. Cela garantit une image de marque cohérente et une production créative unifiée au sein de votre organisation, soutenue par un service client dédié.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités avancées comme l'accès API et les téléchargements HD ?
Oui, HeyGen offre un accès API robuste pour l'intégration dans les flux de travail existants, ainsi que des téléchargements vidéo en haute définition. Ces capacités techniques garantissent une production vidéo de qualité professionnelle et des options de déploiement flexibles pour répondre aux divers besoins des entreprises.
HeyGen peut-il créer divers types de contenu vidéo pour différentes plateformes ?
Absolument. La plateforme polyvalente de HeyGen et les avatars AI permettent la création d'une large gamme de contenus, des vidéos explicatives engageantes aux publicités dynamiques sur les réseaux sociaux. Nos outils vous permettent de générer du contenu vidéo convaincant adapté à tout public ou canal.