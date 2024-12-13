Générateur de Vidéos Explicatives sur la Tarification

Créez facilement des vidéos de tarification engageantes qui augmentent les conversions en utilisant des modèles et des scènes puissants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Démystifiez votre 'tarification des vidéos explicatives' avec cette vidéo d'une minute, spécialement conçue pour les clients potentiels évaluant des solutions vidéo et les décideurs soucieux de leur budget. Le style visuel doit être professionnel et axé sur les données, avec un texte clair à l'écran accompagné d'une 'Génération de voix off' rassurante et claire, enrichie de 'Sous-titres/captions' précis pour mettre en avant les options de 'durée de la vidéo'.
Exemple de Prompt 2
Besoin d'une explication rapide avec un 'générateur de vidéos explicatives sur la tarification' ? Cette vidéo de 45 secondes est parfaite pour les chefs de produit et les équipes de vente ayant besoin de contenu rapide. Utilisez un style de graphisme animé vibrant et coloré avec une musique de fond entraînante et des 'Sous-titres/captions' faciles à lire, en tirant pleinement parti des 'Modèles & scènes' et du 'Soutien de la bibliothèque de médias/stock' de HeyGen pour accélérer la création.
Exemple de Prompt 3
Donnez à votre équipe les moyens de produire une vidéo explicative personnalisée de 2 minutes pour les clients d'entreprise et les agences à la recherche d'outils robustes. Le style visuel et audio doit être sophistiqué, élégant et démontrer des éléments d'animation 2D/3D avancés, associés à une voix IA confiante et autoritaire utilisant les 'Avatars IA' de HeyGen et le 'Redimensionnement & exportation des rapports d'aspect' pour mettre en valeur les capacités professionnelles de 'création de vidéos DIY'.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Explicatives sur la Tarification

Transformez facilement vos détails de tarification en vidéos claires et engageantes pour informer votre audience et mettre en avant votre proposition de valeur.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par définir votre structure de tarification et votre proposition de valeur dans un script clair. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour convertir instantanément votre texte en contenu vidéo dynamique, posant ainsi les bases de votre explication de tarification.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Améliorez votre message en choisissant un "Avatar IA" et des scènes pertinentes dans notre vaste bibliothèque. Cela donne vie à votre explication de tarification, rendant les informations complexes digestes et engageantes pour vos spectateurs.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Personnalisez votre vidéo en ajoutant le logo, les couleurs et d'autres éléments visuels de votre marque à l'aide de nos "Contrôles de branding". Assurez-vous que votre explication de tarification s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque pour un look professionnel et cohérent.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo explicative sur la tarification en sélectionnant la résolution et le rapport d'aspect souhaités, puis "Exportez"-la en quelques minutes. Votre vidéo soignée est prête à être partagée sur les plateformes, clarifiant votre tarification avec impact.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation et l'Intégration sur la Tarification

.

Améliorez la compréhension interne de l'équipe et l'intégration des clients en générant des vidéos explicatives claires et engageantes sur la tarification à des fins éducatives.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos par IA pour les vidéos explicatives ?

HeyGen simplifie le processus avec des outils intuitifs de glisser-déposer, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos explicatives professionnelles efficacement. Notre plateforme utilise une IA avancée pour transformer les scripts en contenu visuel captivant, rendant la production vidéo complexe accessible pour la création de vidéos DIY.

Puis-je personnaliser les éléments de marque et la qualité de la voix off dans mes vidéos HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque pour une expérience vidéo explicative personnalisée. Notre génération de voix off par IA garantit une haute qualité de voix off, complétant parfaitement votre contenu visuel.

Quelles options de sortie technique sont disponibles pour les vidéos explicatives HeyGen ?

HeyGen vous permet de télécharger vos vidéos explicatives sous forme de fichiers MP4 de haute qualité, prêts à être utilisés immédiatement sur diverses plateformes. Vous pouvez également ajuster les rapports d'aspect et utiliser notre éditeur robuste pour tout affinage post-production nécessaire, y compris le texte et les sous-titres détaillés.

À quelle vitesse puis-je créer une vidéo explicative animée en utilisant les outils de HeyGen ?

HeyGen permet la création rapide de vidéos explicatives animées en convertissant directement votre script en vidéo avec des avatars IA et des scènes. Notre vaste bibliothèque de modèles vidéo accélère encore le processus, vous aidant à obtenir une vidéo soignée en quelques minutes avec un minimum d'effort.

