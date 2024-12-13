Créez une vidéo de prévisualisation convaincante de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, montrant à quel point il est facile de créer du contenu marketing engageant. Le style visuel doit être énergique et moderne, accompagné d'une bande sonore entraînante et d'une voix off claire et enthousiaste générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. Mettez en avant la rapidité et la simplicité de transformer un simple script en une vidéo soignée grâce à la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script.

