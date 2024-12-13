Créez une vidéo de 60 secondes démontrant comment les petites entreprises peuvent rapidement annoncer des mises à jour de produits ou des nouvelles de l'entreprise en utilisant un "créateur de vidéos de communiqué de presse". Ciblez cette vidéo vers les équipes marketing occupées et les startups, en mettant en avant un style visuel propre et professionnel avec un texte concis à l'écran et une musique de fond entraînante. Soulignez la facilité de la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour une création de contenu rapide, en mettant en avant HeyGen comme un "créateur de vidéos en ligne" efficace, et la haute qualité de la génération de voix off.

Générer une Vidéo