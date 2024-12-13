Créateur de Vidéos de Communiqué de Presse : Créez des Vidéos d'Actualités Impactantes

Générez instantanément des vidéos d'actualités captivantes avec une génération de voix off intelligente et des visuels engageants.

Créez une vidéo de 60 secondes démontrant comment les petites entreprises peuvent rapidement annoncer des mises à jour de produits ou des nouvelles de l'entreprise en utilisant un "créateur de vidéos de communiqué de presse". Ciblez cette vidéo vers les équipes marketing occupées et les startups, en mettant en avant un style visuel propre et professionnel avec un texte concis à l'écran et une musique de fond entraînante. Soulignez la facilité de la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour une création de contenu rapide, en mettant en avant HeyGen comme un "créateur de vidéos en ligne" efficace, et la haute qualité de la génération de voix off.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 90 secondes pour expliquer une nouvelle fonctionnalité logicielle complexe, destinée aux développeurs et aux passionnés de technologie. Le style visuel doit être moderne et précis, utilisant des superpositions de texte dynamiques à l'écran pour mettre en avant les termes techniques, accompagnées d'une voix off calme et autoritaire. Montrez comment les avatars AI peuvent présenter l'information clairement, contribuant à un "contenu vidéo dynamique", et comment les sous-titres/captions assurent l'accessibilité pour les spectateurs utilisant cet "éditeur vidéo AI".
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle de 2 minutes annonçant un lancement de produit majeur, conçue pour captiver les clients potentiels, les investisseurs et les médias. Cette vidéo doit adopter un style cinématographique et visuellement riche, mélangeant une musique de fond inspirante avec une voix off professionnelle et humaine. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour établir un récit captivant, en tirant parti des "modèles de vidéo" préfabriqués, et démontrez la flexibilité du redimensionnement et des exportations d'aspect-ratio pour diverses "campagnes marketing".
Exemple de Prompt 3
Réalisez un tutoriel de bienvenue d'une minute pour les nouveaux utilisateurs, les guidant à travers les étapes initiales de création de leur première vidéo avec HeyGen. Destinée aux créateurs de contenu débutants, cette vidéo doit présenter une approche visuelle amicale et étape par étape avec des animations lumineuses et des instructions claires à l'écran, complétées par une voix off utile et encourageante. Mettez en avant la simplicité de la génération de contenu en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir d'un script et le potentiel engageant d'intégrer divers avatars AI pour une expérience intuitive d'"éditeur vidéo AI".

Copiez le prompt

Collez dans la boîte de Création

Regardez votre vidéo prendre vie


Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Communiqué de Presse

Transformez rapidement vos communiqués de presse écrits en contenu vidéo dynamique avec des outils alimentés par l'AI, engageant votre audience plus efficacement que jamais.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo à Partir de Texte
Collez le texte de votre communiqué de presse dans l'éditeur, permettant à notre AI de convertir instantanément votre texte en vidéo, en utilisant la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle de Vidéo
Choisissez parmi une variété de modèles conçus professionnellement pour fournir une base visuellement attrayante et structurée pour votre annonce de communiqué de presse.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI Engagés
Introduisez un avatar AI réaliste pour présenter votre communiqué de presse, améliorant l'engagement et délivrant vos nouvelles avec une touche professionnelle et humaine.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Revoyez votre vidéo de communiqué de presse complétée, puis exportez-la dans le format et le ratio d'aspect souhaités pour une distribution immédiate sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Annoncez des Jalons et des Histoires de Succès



Communiquez visuellement les réalisations de l'entreprise, les succès des clients et les mises à jour significatives, renforçant le récit et la crédibilité de votre marque.



Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de communiqué de presse ?

HeyGen est un créateur de vidéos en ligne qui simplifie la création de contenu vidéo dynamique pour les communiqués de presse. Son éditeur vidéo AI transforme vos scripts en vidéos professionnelles en utilisant la technologie de conversion de texte en vidéo et des modèles personnalisables, parfaits pour les vidéos d'actualités.

Quelles options de personnalisation technique sont disponibles dans HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation technique étendue grâce à son éditeur glisser-déposer, vous permettant d'ajouter des médias, des superpositions de texte et d'animer le texte. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque, personnaliser les éléments vidéo et utiliser une riche bibliothèque de médias pour adapter votre contenu visuel.

HeyGen utilise-t-il l'AI pour une production vidéo avancée ?

Oui, HeyGen exploite une AI avancée pour la génération vidéo de bout en bout, avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off robuste à partir de texte. Cette plateforme vidéo alimentée par l'AI permet une création vidéo sophistiquée et accessible.

Puis-je facilement exporter et partager les vidéos créées avec HeyGen ?

Absolument. Après avoir créé votre contenu vidéo dynamique avec HeyGen, vous pouvez facilement exporter les fichiers vidéo dans divers formats et ratios d'aspect adaptés à différentes plateformes. Cela permet un partage en ligne fluide pour augmenter les partages sociaux et améliorer vos campagnes marketing.

