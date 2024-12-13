Créateur de Vidéo de Mise en Lumière du Président : Créez des Publicités Politiques Gagnantes

Transformez vos scripts en vidéos de campagne politique captivantes. Exploitez la conversion de texte en vidéo pour des messages percutants qui résonnent avec votre public.

Créez une "vidéo de mise en lumière du président" convaincante de 60 secondes, conçue pour les candidats politiques et leurs équipes de campagne, visant un ton professionnel et inspirant. Visuellement, cette vidéo devrait présenter des transitions dynamiques entre les points clés de la politique et les interviews des candidats, soulignées par une voix off autoritaire et claire. Utilisez la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour transformer sans effort votre message de campagne en scènes visuelles, enrichies par une génération de voix off professionnelle pour transmettre la vision de votre candidat avec impact.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Développez une "vidéo pour les réseaux sociaux" engageante de 30 secondes, ciblant les organisateurs de base et les militants politiques locaux, en mettant l'accent sur un style visuel et audio dynamique et axé sur la communauté. La vidéo devrait mettre en avant des initiatives locales, avec de vraies personnes et une musique de fond énergique. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement des visuels convaincants et renforcez votre message en utilisant la bibliothèque de médias/soutien de stock pour des séquences pertinentes et de haute qualité qui résonnent avec le sentiment local.
Exemple de Prompt 2
Produisez un projet "créateur de vidéo AI" informatif de 45 secondes pour les organisations à but non lucratif axées sur les campagnes de plaidoyer, adoptant un style visuel empathique et clair avec une voix narrative convaincante. Cette vidéo devrait détailler un problème urgent et inclure un appel à l'action clair, en incorporant des données visuelles claires lorsque cela est approprié. Assurez une portée et une accessibilité maximales en utilisant un avatar AI pour délivrer les messages clés et fournir des sous-titres pour tout le contenu parlé, rendant les informations complexes digestes pour un large public.
Exemple de Prompt 3
Créez un spot "créateur de vidéo publicitaire" persuasif de 60 secondes pour les petites entreprises visant à influencer les décideurs politiques locaux, caractérisé par un style visuel direct et professionnel et une voix off confiante. Cette "vidéo de campagne politique" devrait plaider pour des politiques favorables aux entreprises, en utilisant des séquences de stock de haute qualité pour illustrer les points clés. Optimisez sa distribution en exploitant le redimensionnement et les exportations de ratio d'aspect de HeyGen pour s'adapter à diverses plateformes, et utilisez la génération de voix off pour transmettre votre message avec clarté et autorité pour un impact maximal.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo de Mise en Lumière du Président

Créez des vidéos politiques captivantes avec une facilité alimentée par l'AI. Transformez votre message en un récit visuel percutant, parfait pour engager votre public et amplifier votre campagne.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Commencez par sélectionner parmi notre gamme diversifiée de modèles conçus professionnellement pour définir le ton parfait de votre vidéo de mise en lumière politique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Donnez vie à votre message en sélectionnant un avatar AI pour délivrer votre script, assurant une présentation professionnelle et engageante.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre vidéo avec des séquences de stock captivantes, des images et de la musique de notre vaste bibliothèque de médias, puis appliquez les éléments de branding de votre campagne.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Optimisez votre vidéo pour n'importe quelle plateforme en la redimensionnant facilement à différents ratios d'aspect, puis exportez et partagez votre puissant message politique avec le monde.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et Mobilisez les Électeurs

.

Créez des vidéos inspirantes et des récits convaincants pour élever les audiences et mobiliser le soutien pour votre candidat.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des campagnes publicitaires politiques engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire facilement des vidéos de campagne politique puissantes. Exploitez les modèles prêts à l'emploi de HeyGen et les animations de texte dynamiques pour créer des publicités politiques percutantes qui résonnent avec votre public. Des contrôles de marque complets garantissent que votre message reste cohérent et professionnel dans toutes vos campagnes.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des publicités vidéo convaincantes ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé conçu pour créer efficacement des publicités vidéo de haute qualité. Utilisez des fonctionnalités robustes comme la conversion de texte en vidéo, la génération de voix off et une riche bibliothèque de médias pour transformer vos concepts en vidéos engageantes pour diverses plateformes, y compris YouTube et les réseaux sociaux.

HeyGen peut-il générer des avatars AI réalistes pour le contenu vidéo ?

Oui, HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes pour donner vie à vos scripts et idées. Ces avatars AI peuvent transmettre votre message avec des expressions et des gestes authentiques, rendant votre contenu vidéo plus dynamique et visuellement attrayant, idéal pour tous les besoins de créateur de vidéo de mise en lumière du président.

Quels outils HeyGen fournit-il pour simplifier la création de vidéos à partir de texte ?

HeyGen simplifie considérablement la production vidéo en vous permettant de générer des vidéos directement à partir d'un script. Il vous suffit d'entrer votre texte, de choisir un avatar AI et une voix, et la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de HeyGen créera automatiquement une vidéo professionnelle, complète avec sous-titres et génération de voix off.

