Créateur de Vidéos de Présentation pour des Vidéos Engagantes
Générez des présentations vidéo époustouflantes en quelques minutes avec des avatars AI et des modèles personnalisables.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Une vidéo explicative informative de 60 secondes est nécessaire pour les formateurs d'entreprise et les éducateurs afin de simplifier des processus complexes à travers une présentation vidéo en ligne. Le style visuel doit rester épuré et professionnel, incorporant des illustrations animées claires et une voix off calme et autoritaire. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen pour garantir une narration précise et cohérente.
Créez un argumentaire vidéo persuasif de 45 secondes adapté aux investisseurs et entrepreneurs, conçu pour présenter une nouvelle idée d'entreprise avec un impact maximal. L'esthétique requiert un look élégant, raffiné et professionnel, intégrant des transitions dynamiques, des séquences vidéo captivantes et une voix off confiante et articulée. Améliorez votre narration visuelle en intégrant des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Imaginez une courte vidéo créative de 20 secondes mettant en valeur un projet étudiant ou un portfolio personnel, destinée aux évaluateurs académiques ou aux collaborateurs potentiels. Cette pièce doit se vanter d'une approche visuellement dynamique et engageante, caractérisée par des coupes rapides, des graphiques personnalisés et une piste musicale de fond énergique. Obtenez une optimisation parfaite pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez les Formations & Présentations d'Entreprise.
Utilisez des vidéos de présentation alimentées par AI pour augmenter considérablement l'engagement et la rétention dans les formations d'entreprise et les communications internes.
Élargissez le Contenu Éducatif.
Produisez et distribuez facilement des cours vidéo de haute qualité et des présentations éducatives pour atteindre un public mondial d'apprenants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de présentation engageantes ?
HeyGen simplifie le processus en offrant une vaste bibliothèque de modèles personnalisables et un éditeur intuitif de glisser-déposer, permettant à quiconque de produire facilement des vidéos de présentation professionnelles. Vous pouvez ajouter des animations et des transitions sans effort pour captiver votre audience.
HeyGen peut-il vraiment générer une vidéo de présentation AI à partir d'un script ?
Absolument. HeyGen utilise une technologie avancée de générateur de vidéo AI pour transformer votre script textuel directement en une vidéo de présentation dynamique, complète avec des avatars AI réalistes et une narration naturelle. Cela simplifie la création de contenu pour divers besoins comme les vidéos explicatives ou les vidéos d'entreprise.
Quels types de vidéos de présentation puis-je créer avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez créer une large gamme de types de présentations vidéo en ligne, y compris des pitch decks convaincants, des vidéos explicatives informatives, des vidéos d'entreprise et du contenu engageant pour le marketing sur les réseaux sociaux. Personnalisez-les avec vos contrôles de marque pour un look cohérent.
HeyGen permet-il d'ajouter mes propres médias ou enregistrements d'écran à une vidéo de présentation ?
Oui, HeyGen vous permet d'intégrer sans effort vos propres médias, y compris des séquences d'enregistrement d'écran, des images et des vidéos, dans vos projets de créateur de vidéos de présentation. Cela améliore votre contenu et rend vos vidéos de présentation vraiment uniques.