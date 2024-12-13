Crea vídeos impresionantes con un creador de vídeos de diapositivas de presentación

Transformez vos diapositives en présentations vidéo captivantes avec des avatars IA et des animations dynamiques pour maintenir une cohérence de marque impeccable.

Explorer des exemples

Tu n'aimes pas le résultat ?
Essaie l'une de ces commandes.

Indication 1
Destinée aux éducateurs et formateurs, cette vidéo de 60 secondes montre comment la fonction de conversion de texte en vidéo à partir de scripts de HeyGen peut révolutionner vos supports pédagogiques. Avec un style visuel épuré et éducatif, la vidéo démontre comment transformer des plans de leçon en vidéos de diapositives captivantes, complètes avec des narrations en voix off. L'interface intuitive permet une collaboration facile avec votre équipe, assurant que votre contenu éducatif soit à la fois informatif et visuellement attrayant.
Indication 2
Pour les équipes marketing cherchant à créer des histoires de marque percutantes, cette vidéo de 30 secondes met en avant la polyvalence de la bibliothèque de médias et le support de stock de HeyGen. La vidéo utilise un style visuel vibrant et énergique, parfait pour capter l'attention des clients potentiels. Découvrez comment utiliser des modèles de diapositives vidéo pour élaborer un récit aligné sur la voix de votre marque, tandis que les avatars IA ajoutent une touche personnelle à votre message, le rendant mémorable et accessible.
Indication 3
Cette vidéo de 90 secondes est conçue pour les professionnels du monde des affaires qui cherchent à améliorer leurs présentations d'entreprise. Avec un style visuel sophistiqué et soigné, la vidéo montre l'utilisation de la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une touche professionnelle à vos diapositives. Apprenez comment maintenir la cohérence de la marque dans toutes vos présentations et utilisez la fonction de télécommande pour une livraison impeccable pendant les présentations en direct. La vidéo se termine par des conseils sur la manière d'exporter votre produit final dans différents formats d'aspect, assurant la compatibilité avec n'importe quelle plateforme.
Copier le message
Colle dans le cadre de Création
Regarde comment ta vidéo prend vie
Moteur Créatif

Sans équipement. Sans coupures. Juste toi Agent Vidéo IA en action

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Création de Vidéo Native

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Génération de vidéo de bout en bout

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construit avec Structure et Objectif

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Critiques

Comment utiliser un créateur de vidéos de diaporamas de présentation

Transforma tus diapositivas estáticas en presentaciones de video dinámicas con facilidad utilizando nuestras herramientas potenciadas por IA.

1
Step 1
Crée ta présentation vidéo
Commencez par télécharger les diapositives de votre présentation dans le créateur de vidéos. Notre générateur de vidéos IA vous aidera à transformer ces diapositives en une présentation vidéo dynamique, rendant votre contenu plus captivant et visuellement intéressant.
2
Step 2
Choisis des modèles pour les diapositives vidéo
Seleccione entre una variedad de plantillas de presentación de diapositivas en vídeo para darle a su presentación un aspecto profesional. Estas plantillas cuentan con diseños y estilos predefinidos, asegurando la consistencia de la marca y ahorrándole tiempo en diseño.
3
Step 3
Ajouter des narrations en voix off
Améliorez votre vidéo avec des narrations hors champ. Utilisez notre fonction de génération de voix off pour ajouter un audio clair et professionnel à vos diapositives, rendant votre message plus percutant et facile à comprendre.
4
Step 4
Exporte ta vidéo
Une fois que vous êtes satisfait de votre présentation vidéo, exportez-la dans le format souhaité. Notre plateforme prend en charge diverses options de redimensionnement de rapport d'aspect et d'exportation, assurant que votre vidéo soit prête pour n'importe quelle plateforme ou public.

Cas d'utilisation

HeyGen révolutionne la création de diapositives de présentation et de vidéos en utilisant des générateurs de vidéo IA et des modèles de diapositives vidéo. Cela permet aux utilisateurs de créer des animations de diapositives dynamiques et des présentations vidéo attrayantes sans effort.

Stimulez la participation et la rétention dans la formation avec l'IA

Enhance educational content with dynamic slide animations and voiceover narrations to improve learner engagement.

Questions Fréquentes

Comment HeyGen peut améliorer mes présentations vidéo ?

HeyGen propose un puissant générateur de vidéos IA qui transforme vos diapositives de présentation en présentations vidéo attrayantes. Avec des fonctionnalités telles que des animations dynamiques de diapositives et des narrations en voix off, vous pouvez créer du contenu captivant qui maintient la cohérence de la marque.

Qu'est-ce qui rend les modèles de vidéo de diapositives HeyGen uniques ?

Les modèles de présentations vidéo de HeyGen sont conçus pour être à la fois créatifs et polyvalents, te permettant d'incorporer des graphiques animés et l'édition de présentations avec intelligence artificielle. Cela garantit que tes vidéos ne soient pas seulement visuellement attrayantes, mais qu'elles soient également alignées avec l'identité de ta marque.

Puis-je collaborer avec mon équipe en utilisant HeyGen ?

Oui, HeyGen facilite la collaboration sans accroc avec votre équipe. Vous pouvez contrôler à distance le processus d'édition, en vous assurant que tout le monde puisse contribuer à créer une présentation vidéo cohérente et professionnelle.

HeyGen prend-il en charge l'exportation de vidéos dans différents formats ?

Bien sûr, HeyGen vous permet d'exporter des vidéos dans différents formats et rapports d'aspect, facilitant le partage de votre contenu sur différentes plateformes tout en maintenant une haute qualité.

