Générateur de Vidéos AI Puissant pour une Création de Contenu Rapide

Générez rapidement des vidéos AI professionnelles avec des Modèles & scènes personnalisables, parfaits pour tous les créateurs de contenu.

Créez une vidéo explicative technique d'une minute pour les professionnels de la technologie, démontrant les principes fondamentaux d'une nouvelle API. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant les "AI avatars" de HeyGen pour présenter l'information clairement, enrichi par des voix réalistes générées par l'IA pour la "Génération de voix off". Ce "Générateur de vidéos AI" rend les sujets complexes accessibles.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo d'instruction de 45 secondes destinée aux nouveaux utilisateurs de logiciels, illustrant comment naviguer dans une fonctionnalité spécifique. La vidéo doit avoir un style visuel engageant et étape par étape avec des "Sous-titres/légendes" pour une compréhension maximale, facilement créée en ligne grâce à la capacité de HeyGen de "Texte en vidéo à partir de script". Cette solution "Texte en vidéo AI" simplifie l'apprentissage de processus complexes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de mise à jour de produit d'une minute et trente secondes ciblant les clients existants et les chefs de produit, mettant en avant les récentes améliorations techniques. Le style visuel et audio doit être dynamique et autoritaire, en utilisant le "Support de bibliothèque/médias" de HeyGen pour intégrer des photos et vidéos de stock pertinentes et des "Modèles & scènes" professionnels pour une présentation soignée alimentée par l'IA. Cela permet un montage vidéo efficace sans ressources externes étendues.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle convaincante de 60 secondes conçue pour les entreprises et les décideurs techniques, mettant en avant l'utilité unique d'un nouvel outil de développement alimenté par l'IA. L'esthétique doit être moderne et percutante, avec une "Génération de voix off" nette et la flexibilité du "Redimensionnement & exportation de format" pour atteindre efficacement diverses plateformes. Ce "Générateur de vidéos AI" simplifie la création de contenu de haute qualité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos AI

Transformez vos idées en vidéos AI professionnelles et engageantes rapidement et sans effort, aucune expérience préalable en montage vidéo requise.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par coller votre script texte ou en utilisant des "invites textuelles simples" pour générer du contenu. Notre capacité de Texte en vidéo à partir de script transformera votre entrée en un plan vidéo scène par scène.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Donnez vie à votre message en sélectionnant un "Avatar AI" expressif de notre collection diversifiée d'avatars AI, garantissant que votre vidéo ait un présentateur professionnel et engageant.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Dynamiques
Générez un audio au son naturel en ajoutant des "voix AI réalistes" à votre script. Notre génération de voix off assure un son soigné et professionnel pour votre contenu.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finalisée
Une fois satisfait, utilisez le Redimensionnement & exportation de format pour obtenir vos "vidéos AI" de haute qualité prêtes pour un partage immédiat sur toutes vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Vidéos Motivantes Inspirantes

.

Créez des vidéos puissantes et inspirantes qui résonnent profondément avec votre audience, favorisant la motivation et un sentiment positif.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI à partir de texte ?

HeyGen permet aux utilisateurs de transformer des invites textuelles simples en vidéos AI soignées sans effort. Notre générateur avancé de Texte en Vidéo AI utilise la technologie alimentée par l'IA pour créer du contenu dynamique avec facilité.

Quelles fonctionnalités uniques HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos AI engageantes ?

HeyGen propose une suite robuste de fonctionnalités, y compris des Avatars AI personnalisables et des voix AI réalistes pour des voix off captivantes. Il génère également automatiquement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et la portée de vos vidéos AI.

Puis-je créer rapidement des vidéos professionnelles en utilisant la plateforme de HeyGen ?

Absolument, HeyGen rend la création de vidéos accessible avec une interface en ligne intuitive et une vaste bibliothèque de modèles préfabriqués. Les créateurs de contenu peuvent rapidement produire des vidéos AI de qualité professionnelle sans expérience approfondie en montage vidéo.

HeyGen est-il une plateforme de montage vidéo AI en ligne ?

Oui, HeyGen est un générateur de vidéos AI en ligne conçu pour un montage et une création de vidéos efficaces directement dans votre navigateur. Ses capacités alimentées par l'IA vous permettent de rationaliser l'ensemble du processus, du script à la vidéo finale, le tout depuis une seule plateforme.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo