Générateur de Vidéos Publicitaires Pré-Roll : Créez des Publicités Engagantes Rapidement
Transformez votre marketing avec notre créateur de vidéos publicitaires pré-roll, en utilisant des outils AI pour générer des publicités vidéo époustouflantes à partir de texte.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une publicité pré-roll introductive élégante de 30 secondes destinée aux consommateurs férus de technologie et aux premiers adoptants pour un nouveau produit logiciel. Employez une esthétique visuelle futuriste avec une musique de fond professionnelle et calme. Exploitez les avatars AI de HeyGen et les modèles & scènes préfabriqués pour présenter les fonctionnalités clés, assurant une présentation de haute qualité qui se démarque parmi les options de créateurs de vidéos en ligne.
Produisez une publicité pré-roll informative de 20 secondes ciblant les prestataires de services B2B et les formateurs d'entreprise, expliquant les avantages d'une nouvelle plateforme en ligne. Le style visuel doit être propre et professionnel avec une voix off amicale et explicative. Assurez l'accessibilité en ajoutant des sous-titres générés par HeyGen, en faisant un outil efficace de création de publicités vidéo.
Concevez une publicité pré-roll vibrante de 25 secondes pour les marques de mode et de lifestyle e-commerce, visant à capter l'attention des audiences de la génération Z. La vidéo doit avoir un style audacieux et visuellement frappant avec une musique pop moderne accrocheuse. Incorporez le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels diversifiés et assurez-vous que le résultat final est optimisé sur les plateformes sociales grâce au redimensionnement et aux exportations selon le format d'image.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création Rapide de Publicités Pré-Roll.
Produisez rapidement des publicités pré-roll à fort impact en utilisant la vidéo AI, améliorant les campagnes marketing et stimulant les conversions efficacement.
Publicités Vidéo Sociales Engagantes.
Créez rapidement des publicités vidéo pré-roll captivantes pour les plateformes sociales comme YouTube, augmentant l'engagement et la visibilité de la marque.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de puissant générateur de vidéos publicitaires pré-roll pour mes campagnes ?
HeyGen simplifie la production créative de publicités en offrant divers modèles de vidéos publicitaires et des outils AI intuitifs. Vous pouvez rapidement personnaliser ceux-ci avec la voix, les visuels et les contrôles de marque spécifiques de votre entreprise pour produire des publicités pré-roll convaincantes pour diverses plateformes sociales, y compris les publicités YouTube.
Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il en tant que créateur de vidéos en ligne pour des publicités vidéo percutantes ?
HeyGen propose un éditeur glisser-déposer convivial ainsi qu'une riche bibliothèque de médias pour vous aider à créer des publicités vidéo engageantes. Intégrez facilement des avatars AI, des voix off personnalisées et des éléments d'appel à l'action clairs pour capter l'attention de votre audience et augmenter les ventes.
HeyGen peut-il aider à optimiser mes publicités vidéo pour une portée et un engagement plus larges ?
Absolument. L'éditeur vidéo de HeyGen inclut des fonctionnalités telles que les sous-titres automatiques et les options avancées de synthèse vocale, garantissant que votre message est accessible à un public mondial. Vous pouvez également exploiter les avatars AI pour diffuser efficacement votre contenu, améliorant l'engagement sur différentes plateformes sociales.
Comment HeyGen facilite-t-il la création rapide de publicités vidéo de marque ?
En tant que créateur de publicités vidéo de premier plan, HeyGen accélère la création de contenu avec une gamme de modèles et de scènes personnalisables et des contrôles de marque robustes. Vous pouvez rapidement appliquer votre logo, vos couleurs et générer une voix off cohérente pour maintenir une identité de marque cohérente à travers toutes vos campagnes publicitaires, facilitant ainsi l'augmentation des ventes.