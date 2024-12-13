Créez une publicité pré-roll convaincante de 15 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux agences de marketing digital cherchant à augmenter rapidement leurs ventes. La vidéo doit présenter un style visuel dynamique et rapide avec une musique de fond énergique, en mettant l'accent sur un appel à l'action clair. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement un contenu engageant avec une génération de voix off professionnelle.

Générer une Vidéo