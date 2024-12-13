Générateur de Vidéos de Formation RP AI : Améliorez l'Image de Votre Marque

Transformez vos scripts de formation RP en vidéos dynamiques en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo pour une livraison de contenu rapide et professionnelle.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative concise de 45 secondes démontrant comment utiliser efficacement notre logiciel interne de surveillance des médias pour la sensibilisation RP. Ciblez les nouveaux membres de l'équipe RP, en assurant un style visuel lumineux et engageant avec un texte à l'écran facile à suivre, en tirant parti des sous-titres/captions et de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels percutants qui servent de "vidéos explicatives" pratiques dans un ensemble plus large de "vidéos de formation."
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo interne convaincante de 90 secondes pour les managers RP et les équipes L&D, mettant en avant les avantages de l'AI dans la rationalisation des flux de travail des relations médias. Cette vidéo doit adopter un style visuel moderne et persuasif avec une voix off AI confiante, conçue en utilisant les modèles et scènes de HeyGen et optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et exportation des ratios d'aspect, montrant comment une "plateforme vidéo AI" soutient les "équipes L&D."
Exemple de Prompt 3
Concevez un clip promotionnel rapide de 30 secondes pour le lancement d'un outil interne de "générateur de vidéos de formation RP", ciblant les chefs d'équipe RP occupés. La vidéo nécessite un style visuel dynamique et rapide avec une voix off nette et synchronisée et des sous-titres/captions pour transmettre rapidement l'efficacité de l'outil, en utilisant les capacités de génération de voix off de HeyGen pour un son poli et une "production vidéo" rationalisée.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation RP

Créez facilement des vidéos de formation RP percutantes avec des avatars AI, la technologie de transformation de texte en vidéo, et une personnalisation de marque pour éduquer votre équipe et affiner votre message.

1
Step 1
Créez Votre Script
Collez ou tapez votre contenu de formation RP dans l'éditeur de script. Notre capacité de transformation de texte en vidéo transformera votre texte en narration professionnelle pour votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter votre matériel de formation. Élevez le professionnalisme de votre vidéo avec un porte-parole virtuel.
3
Step 3
Appliquez des Éléments de Marque
Personnalisez votre vidéo en utilisant nos contrôles de marque, intégrant harmonieusement votre logo d'entreprise et vos couleurs de marque pour un message cohérent.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Finalisez votre vidéo de formation RP en l'exportant dans le ratio d'aspect souhaité. Partagez facilement votre vidéo complétée avec votre équipe pour un apprentissage et une distribution efficaces.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Communications RP Inspirantes

Générez des vidéos motivantes pour former efficacement les équipes RP à la création de récits convaincants et de stratégies de communication interne.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen crée-t-il des vidéos AI à partir de texte ?

HeyGen utilise une AI générative avancée pour transformer votre script en vidéos professionnelles. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une large gamme d'avatars AI réalistes et utiliser la puissante fonctionnalité de transformation de texte en vidéo, qui inclut également la génération de voix off AI, pour donner vie à leur contenu sans effort.

Quelles caractéristiques techniques font de HeyGen une plateforme vidéo AI efficace ?

HeyGen offre une plateforme vidéo AI complète avec des outils d'édition vidéo intuitifs, permettant aux utilisateurs de créer rapidement du contenu de haute qualité. Les caractéristiques techniques clés incluent la génération automatique de sous-titres, l'accès à divers modèles, et une bibliothèque de médias robuste pour améliorer vos vidéos.

Les vidéos HeyGen peuvent-elles être facilement partagées et intégrées à d'autres plateformes ?

Oui, HeyGen assure une distribution fluide de votre contenu vidéo généré par AI. Vous pouvez partager facilement des vidéos avec un simple lien ou les intégrer directement dans des sites web, des systèmes de gestion de l'apprentissage ou des présentations, rendant votre contenu prêt pour toute audience.

HeyGen prend-il en charge divers besoins de création de contenu pour des audiences mondiales ?

Absolument. Le générateur de vidéos AI de HeyGen facilite la création de contenu dans plus de 140 langues, avec des capacités audio synchronisées et un lecteur vidéo multilingue. Cette flexibilité technique permet aux utilisateurs de produire des vidéos accessibles et percutantes pour une portée mondiale.

