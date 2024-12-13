Générateur de vidéos tutoriels PPC : Créez des publicités gagnantes rapidement

Générez des publicités vidéo gagnantes sans effort. Exploitez le Texte en vidéo à partir d'un script de HeyGen pour des publicités vidéo percutantes et à faible coût.

518/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les agences de marketing et les responsables e-commerce souhaitant produire "plusieurs variantes" de contenu "Créateur de vidéos publicitaires PPC", imaginez une vidéo instructive convaincante de 45 secondes. Sa présentation visuelle doit être élégante et professionnelle, utilisant des graphismes épurés et des transitions fluides, accompagnée d'une voix off autoritaire mais amicale et d'une musique de fond subtile. Cette vidéo démontrera efficacement comment les "Avatars AI" de HeyGen peuvent délivrer des messages variés et comment le "Texte en vidéo à partir d'un script" simplifie considérablement la création de contenu pour des créations publicitaires variées.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo de 60 secondes hautement engageante conçue pour les créateurs de contenu et les stratèges de marque, illustrant comment élever le "contenu publicitaire social" grâce à des "publicités vidéo" percutantes. Le style visuel doit être narratif et émotionnellement résonnant, incorporant des séquences d'archives variées facilitées par la "Bibliothèque de médias/soutien d'archives" de HeyGen et des visuels expressifs. Une musique de fond émotive doit compléter une voix off claire, avec des "Sous-titres/légendes" affichés de manière proéminente pour assurer l'accessibilité et la rétention du message dans tous les environnements de visionnage.
Exemple de Prompt 3
Pour les spécialistes PPC et les marketeurs de performance concentrés sur l'"optimisation des publicités" et la génération de "publicités vidéo à faible coût" rapidement, concevez une publicité vidéo concise de 15 secondes. Son design visuel doit être direct et percutant, avec des superpositions de texte audacieuses et des coupes rapides, complété par une voix off énergique et assertive. La vidéo doit mettre en avant comment le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen simplifie la distribution sur plusieurs plateformes et comment les "Templates & scenes" adaptables accélèrent considérablement la génération de nouvelles créations publicitaires.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos tutoriels PPC

Créez sans effort des vidéos tutoriels PPC professionnelles pour informer votre audience et optimiser vos créations publicitaires avec notre créateur de vidéos AI.

1
Step 1
Créez votre script de tutoriel
Commencez par écrire ou coller votre contenu de tutoriel PPC dans l'éditeur. Exploitez notre fonctionnalité Texte en vidéo à partir d'un script pour convertir instantanément votre texte en un storyboard vidéo, formant la base de votre vidéo instructive.
2
Step 2
Choisissez vos visuels et votre voix
Améliorez votre tutoriel en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre contenu ou en utilisant une voix off professionnelle pour la narration. Parcourez notre vaste bibliothèque de médias/soutien d'archives pour ajouter des visuels pertinents qui clarifient vos concepts PPC.
3
Step 3
Appliquez le branding et les sous-titres
Intégrez l'identité de votre marque en appliquant des contrôles de branding personnalisés, y compris les logos et les couleurs, à votre vidéo tutorielle. Ajoutez des sous-titres/légendes pour améliorer l'accessibilité et l'engagement de votre audience, en vous assurant que votre message est clair.
4
Step 4
Exportez pour les campagnes publicitaires
Une fois votre vidéo tutorielle PPC terminée, utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement & exportation des ratios d'aspect pour l'optimiser pour diverses plateformes. Générez des publicités vidéo gagnantes adaptées à différentes créations publicitaires et commencez à optimiser les publicités efficacement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Apprentissage amélioré pour les stratégies PPC

.

Augmentez l'engagement des spectateurs et la rétention des connaissances dans la formation PPC avec du contenu interactif généré par AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de publicités vidéo gagnantes pour les campagnes PPC ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui simplifie l'ensemble du processus de production. Les utilisateurs peuvent rapidement générer des vidéos publicitaires PPC engageantes en convertissant simplement du texte en vidéo à partir d'un script, en utilisant une large sélection de modèles vidéo pour garantir la cohérence et l'efficacité créatives.

HeyGen peut-il offrir des options de personnalisation étendues pour le branding dans les publicités vidéo ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour s'assurer que vos publicités vidéo s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez personnaliser les scènes, intégrer votre logo et vos couleurs de marque, et même utiliser des avatars AI avec des voix off professionnelles et des sous-titres pour délivrer un message de marque cohérent.

Quelles fonctionnalités rendent HeyGen efficace pour développer rapidement plusieurs variantes de publicités vidéo ?

HeyGen est conçu pour la création rapide de publicités, permettant aux utilisateurs de générer efficacement plusieurs variantes. Ses capacités de narration multi-scènes robustes et ses modèles vidéo complets, combinés à une intégration fluide du flux de travail, permettent une itération rapide et une optimisation de créations publicitaires diversifiées.

Comment les avatars AI et les voix off de HeyGen améliorent-ils l'impact créatif des publicités PPC ?

Les avatars AI réalistes de HeyGen et les voix off professionnelles de haute qualité élèvent considérablement l'impact créatif de vos publicités vidéo. Ils apportent un élément humain captivant et une narration claire, garantissant que vos publicités PPC sont plus engageantes et efficaces pour capter l'attention du public.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo