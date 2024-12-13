Créateur de Vidéos Explicatives PPC : Créez des Annonces Engagantes Rapidement

Créez facilement des vidéos explicatives PPC professionnelles avec notre plateforme intuitive, en utilisant des avatars IA pour augmenter l'engagement et stimuler les conversions.

Une vidéo explicative vibrante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant comment créer rapidement une vidéo explicative PPC captivante. Le style visuel doit être moderne et animé, utilisant les nombreux modèles et scènes de HeyGen, avec une voix off professionnelle dynamique et encourageante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les professionnels du marketing, créez une vidéo explicative soignée de 45 secondes démontrant l'efficacité d'être créateur de vidéos explicatives en utilisant l'IA. Le style visuel et audio doit être corporatif et engageant, avec des avatars IA réalistes pour transmettre les messages clés avec un ton clair et autoritaire.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative instructive de 60 secondes pour les chefs de produit présentant de nouvelles fonctionnalités. Cette vidéo doit privilégier la clarté avec des visuels de type enregistrement d'écran et des transitions fluides, améliorée par une génération de voix off dynamique à partir d'un script écrit, garantissant une présentation articulée et facile à comprendre.
Exemple de Prompt 3
Une vidéo explicative percutante de 30 secondes conçue pour les créateurs de contenu et les éducateurs, mettant en avant la facilité de transformer des scripts en vidéos explicatives engageantes pour une portée plus large. Le style visuel doit être riche visuellement, tirant parti de la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script, complété par une narration claire et des sous-titres générés automatiquement pour l'accessibilité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives PPC

Créez facilement des vidéos explicatives convaincantes qui stimulent l'engagement et les conversions pour vos campagnes PPC, améliorant ainsi vos résultats publicitaires.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle pour Votre Projet
Lancez votre processus de création en choisissant parmi nos "modèles vidéo" professionnels, conçus pour accélérer la production de votre vidéo explicative.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars IA Réalistes et un Script
Ajoutez des "avatars IA réalistes" pour narrer votre histoire, transformant votre script en contenu vidéo dynamique avec des voix alimentées par l'IA.
3
Step 3
Améliorez avec des Médias Riches et des Sous-titres
Renforcez votre message en incorporant des éléments de notre vaste "bibliothèque d'éléments" et en assurant une large portée avec des "sous-titres" automatisés.
4
Step 4
Exportez et Partagez pour une Portée Maximale
Finalisez votre "vidéo explicative" convaincante et exportez-la dans des formats et ratios d'aspect optimaux pour toutes les plateformes, conçus pour "augmenter l'engagement" efficacement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos Explicatives de Succès Client

.

Transformez les témoignages en vidéos explicatives puissantes pour démontrer la valeur du produit et renforcer la confiance dans les annonces PPC.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos explicatives convaincantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos explicatives rapidement et efficacement en utilisant des outils avancés alimentés par l'IA. Utilisez notre créateur de vidéos explicatives intuitif pour donner vie à vos idées avec des avatars IA réalistes et des scènes dynamiques.

Quelles fonctionnalités d'édition vidéo HeyGen offre-t-il pour les vidéos explicatives ?

HeyGen propose un éditeur puissant par glisser-déposer, rendant simple la personnalisation de vos vidéos explicatives. Accédez à une riche bibliothèque d'éléments, utilisez des modèles vidéo professionnels et générez automatiquement des sous-titres pour un contenu poli et de haute qualité.

HeyGen peut-il générer des voix off professionnelles et des avatars réalistes pour les vidéos explicatives ?

Absolument. HeyGen dispose d'un générateur de voix IA avancé qui offre une large gamme de voix naturelles, accompagnées d'avatars IA réalistes. Ces éléments se combinent pour livrer des vidéos explicatives professionnelles et engageantes sans production complexe.

Comment les vidéos explicatives de HeyGen améliorent-elles l'engagement sur les plateformes ?

Les vidéos explicatives de haute qualité de HeyGen, sans filigrane, sont conçues pour augmenter l'engagement sur divers réseaux sociaux. En utilisant des visuels captivants et un message clair, vos vidéos capteront efficacement l'attention du public et communiqueront votre message.

