Générateur de Vidéos de Campagne PPC Sans Effort pour Plus de Conversions

Produisez rapidement des publicités vidéo à fort impact et augmentez votre ROI en transformant n'importe quel script en une vidéo dynamique avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script.

Les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing ont souvent du mal à créer des publicités vidéo engageantes pour leurs campagnes PPC. Imaginez une vidéo convaincante de 30 secondes qui répond à ce défi, avec un style visuel moderne et épuré et une bande sonore professionnelle et dynamique. Cette vidéo doit démontrer puissamment comment les modèles et scènes préconçus de HeyGen et la fonctionnalité rapide de texte-à-vidéo à partir d'un script rendent la création de publicités vidéo efficaces sans effort.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les spécialistes du marketing digital et les stratèges des réseaux sociaux, une vidéo de 45 secondes est nécessaire pour illustrer la puissance de l'IA dans la création de publicités à fort impact sur les réseaux sociaux. La vidéo doit être visuellement dynamique avec une musique de fond tendance, mettant en vedette les avatars IA de HeyGen délivrant des messages clés grâce à une génération de voix off claire.
Exemple de Prompt 2
Les agences créatives et les responsables de marque apprécieront une vidéo sophistiquée de 60 secondes qui met en avant HeyGen comme un puissant moteur créatif pour la génération de vidéos de bout en bout. Cette pièce doit dégager une esthétique élégante avec une musique cinématographique inspirante, faisant un usage intensif de la bibliothèque de médias/stock pour des ressources de haute qualité et incluant des sous-titres précis pour une portée plus large.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes adaptée aux entreprises de commerce électronique et aux spécialistes du marketing de performance, démontrant comment HeyGen génère plus de conversions dans les campagnes Google Ads. Elle nécessite un style visuel et audio direct et axé sur les résultats avec des présentations de produits nettes, mettant l'accent sur le redimensionnement et les exportations d'aspect ratio sans faille et les capacités efficaces de texte-à-vidéo à partir d'un script pour des formats publicitaires divers.


Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Campagne PPC

Produisez rapidement des publicités vidéo engageantes et à fort impact pour toutes vos campagnes PPC en utilisant l'IA, rationalisant votre flux créatif et maximisant votre portée.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script marketing dans le générateur. Notre IA transformera votre texte en une narration visuelle, exploitant la puissance du "texte-à-vidéo à partir d'un script" pour lancer votre processus de "générateur de vidéos IA".
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels
Choisissez parmi des "modèles et scènes" engageants pour représenter visuellement votre script. Notre plateforme offre une variété d'options pour s'assurer que vos "publicités vidéo" captivent votre audience.
3
Step 3
Appliquez le Branding
Assurez la cohérence de la marque dans toutes vos campagnes en utilisant des "contrôles de branding (logo, couleurs)" complets. Cela aide à créer des "publicités à fort impact" reconnaissables qui se démarquent.
4
Step 4
Exportez et Déployez
Finalisez votre vidéo en utilisant le "redimensionnement d'aspect ratio et les exportations" pour répondre aux exigences spécifiques des plateformes, des "campagnes Google Ads" aux réseaux sociaux. Générez et téléchargez vos vidéos prêtes pour un déploiement immédiat.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

Transformez les témoignages clients en publicités vidéo convaincantes, renforçant la confiance et la crédibilité auprès des prospects potentiels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des publicités vidéo à fort impact pour les réseaux sociaux et les campagnes PPC ?

HeyGen vous permet de produire facilement des publicités vidéo et des publicités sur les réseaux sociaux à fort impact. Exploitez notre moteur créatif et nos nombreux modèles de publicités vidéo pour générer rapidement du contenu engageant, conçu pour générer plus de conversions dans vos campagnes PPC.

Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour une génération de vidéos de bout en bout efficace ?

HeyGen offre une solution de génération de vidéos de bout en bout, transformant le texte en vidéo à partir d'un script avec des avatars IA réalistes et une génération de voix off professionnelle. Cela simplifie votre flux de travail, permettant une création rapide de publicités vidéo convaincantes.

HeyGen permet-il un contrôle de marque complet au sein des modèles de publicités vidéo ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques directement dans les modèles de publicités vidéo. Cela garantit que toutes vos publicités vidéo et maquettes publicitaires maintiennent une identité de marque cohérente.

Comment HeyGen optimise-t-il les publicités vidéo pour différentes plateformes comme Google Ads ?

HeyGen simplifie l'optimisation de vos publicités vidéo pour diverses plateformes en offrant un redimensionnement d'aspect ratio sans faille et diverses options d'exportation. Cela garantit que votre contenu est parfaitement adapté aux campagnes Google Ads et à d'autres placements publicitaires sur les réseaux sociaux.

