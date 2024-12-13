Générateur de Vidéos de Campagne PPC Sans Effort pour Plus de Conversions
Produisez rapidement des publicités vidéo à fort impact et augmentez votre ROI en transformant n'importe quel script en une vidéo dynamique avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les spécialistes du marketing digital et les stratèges des réseaux sociaux, une vidéo de 45 secondes est nécessaire pour illustrer la puissance de l'IA dans la création de publicités à fort impact sur les réseaux sociaux. La vidéo doit être visuellement dynamique avec une musique de fond tendance, mettant en vedette les avatars IA de HeyGen délivrant des messages clés grâce à une génération de voix off claire.
Les agences créatives et les responsables de marque apprécieront une vidéo sophistiquée de 60 secondes qui met en avant HeyGen comme un puissant moteur créatif pour la génération de vidéos de bout en bout. Cette pièce doit dégager une esthétique élégante avec une musique cinématographique inspirante, faisant un usage intensif de la bibliothèque de médias/stock pour des ressources de haute qualité et incluant des sous-titres précis pour une portée plus large.
Imaginez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes adaptée aux entreprises de commerce électronique et aux spécialistes du marketing de performance, démontrant comment HeyGen génère plus de conversions dans les campagnes Google Ads. Elle nécessite un style visuel et audio direct et axé sur les résultats avec des présentations de produits nettes, mettant l'accent sur le redimensionnement et les exportations d'aspect ratio sans faille et les capacités efficaces de texte-à-vidéo à partir d'un script pour des formats publicitaires divers.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo captivantes avec l'IA pour générer plus de conversions pour vos campagnes PPC.
Générez des Publicités Sociales Engagantes.
Créez sans effort des publicités vidéo et des clips engageants pour les réseaux sociaux afin de capter l'attention de l'audience et d'augmenter l'engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des publicités vidéo à fort impact pour les réseaux sociaux et les campagnes PPC ?
HeyGen vous permet de produire facilement des publicités vidéo et des publicités sur les réseaux sociaux à fort impact. Exploitez notre moteur créatif et nos nombreux modèles de publicités vidéo pour générer rapidement du contenu engageant, conçu pour générer plus de conversions dans vos campagnes PPC.
Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour une génération de vidéos de bout en bout efficace ?
HeyGen offre une solution de génération de vidéos de bout en bout, transformant le texte en vidéo à partir d'un script avec des avatars IA réalistes et une génération de voix off professionnelle. Cela simplifie votre flux de travail, permettant une création rapide de publicités vidéo convaincantes.
HeyGen permet-il un contrôle de marque complet au sein des modèles de publicités vidéo ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques directement dans les modèles de publicités vidéo. Cela garantit que toutes vos publicités vidéo et maquettes publicitaires maintiennent une identité de marque cohérente.
Comment HeyGen optimise-t-il les publicités vidéo pour différentes plateformes comme Google Ads ?
HeyGen simplifie l'optimisation de vos publicités vidéo pour diverses plateformes en offrant un redimensionnement d'aspect ratio sans faille et diverses options d'exportation. Cela garantit que votre contenu est parfaitement adapté aux campagnes Google Ads et à d'autres placements publicitaires sur les réseaux sociaux.