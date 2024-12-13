outil powerpoint en vidéo : Transformez vos diapositives en vidéos captivantes

Convertissez PowerPoint en vidéo avec l'IA, rendant vos présentations plus engageantes avec une génération de voix off sans effort.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Apprenez à transformer votre PPT en vidéo pour des extraits engageants sur les réseaux sociaux dans ce tutoriel concis de 45 secondes, parfait pour les marketeurs et les équipes de vente pressés. Adoptez un style visuel moderne et rapide avec une musique de fond entraînante et un texte en vidéo clair et concis à partir de la narration du script pour mettre en avant les étapes clés.
Exemple de Prompt 2
Libérez la puissance d'un convertisseur PowerPoint IA dans cette démonstration d'une minute, destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux créateurs de cours en ligne. La vidéo doit présenter un style amical et visuellement guidé avec un avatar IA sympathique expliquant les fonctionnalités et les avantages.
Exemple de Prompt 3
Optimisez la diffusion de votre contenu en transformant votre présentation PowerPoint en vidéo avec ce guide complet de 2 minutes, conçu pour les entreprises mondiales et les plateformes d'e-learning. Présentez un style visuel haute définition et soigné, intégrant une vaste bibliothèque de médias/stock et des sous-titres multilingues pour une accessibilité maximale.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne l'outil PowerPoint en vidéo

Transformez vos présentations en vidéos captivantes, alimentées par l'IA, parfaites pour la formation, les réseaux sociaux ou la communication d'entreprise, avec notre outil en ligne efficace.

1
Step 1
Téléchargez votre présentation
Commencez par télécharger votre présentation PowerPoint sur notre plateforme en ligne sécurisée. Aucun téléchargement de logiciel n'est nécessaire, rendant la conversion de votre PPT en vidéo fluide.
2
Step 2
Ajoutez des voix off IA ou une narration
Améliorez vos diapositives avec une voix off IA de haute qualité. Générez une narration à partir de votre texte en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off, ou téléchargez votre propre audio pour une touche personnalisée.
3
Step 3
Sélectionnez des améliorations visuelles
Choisissez parmi une variété de modèles et de scènes pour appliquer automatiquement des animations et des transitions professionnelles à votre contenu, donnant vie à votre présentation.
4
Step 4
Exportez votre vidéo
Finalisez votre création et exportez votre PowerPoint en vidéo dans des formats populaires comme MP4 ou MOV, prêts à être partagés sur les réseaux sociaux ou les plateformes internes avec un redimensionnement polyvalent des ratios d'aspect.

Cas d'Utilisation

Créez plus de cours et atteignez plus d'apprenants dans le monde entier.

Créez plus de cours et atteignez plus d'apprenants dans le monde entier

Produisez des cours vidéo éducatifs de haute qualité à partir de présentations existantes pour étendre votre portée et votre impact à l'échelle mondiale.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen convertit-il les présentations PowerPoint en vidéos alimentées par l'IA ?

HeyGen simplifie la conversion de votre "présentation PowerPoint en vidéo" en utilisant "l'IA". Il vous suffit de "télécharger vos fichiers de présentation", et notre plateforme "alimentée par l'IA" transforme vos diapositives en "vidéos générées par l'IA" dynamiques avec des présentateurs virtuels et une "voix off IA".

Quels formats vidéo puis-je attendre lors de l'exportation de ma vidéo PowerPoint convertie depuis HeyGen ?

Lorsque vous "exportez en vidéo" depuis HeyGen, vous pouvez obtenir votre contenu converti dans des formats standard comme "MP4 ou MOV". Cet "outil powerpoint en vidéo" assure une large compatibilité et une "haute qualité vidéo" pour vos présentations.

Puis-je ajouter une voix off IA ou une narration personnalisée à mes vidéos PowerPoint dans HeyGen ?

Oui, HeyGen améliore considérablement votre "PPT en vidéo" avec une "voix off IA" avancée grâce aux capacités de "synthèse vocale" ou même en utilisant un "présentateur virtuel IA". Cela vous permet d'ajouter facilement une "narration" engageante à vos diapositives pour des "vidéos narrées par l'IA".

HeyGen prend-il en charge les logiciels de présentation populaires comme Google Slides pour la conversion vidéo ?

Absolument, HeyGen est un "convertisseur PowerPoint IA" polyvalent qui prend en charge le téléchargement direct de fichiers "PPTX ou PPT" et "Google Slides". Notre plateforme offre un processus de conversion fluide en tant qu'"outil en ligne", ne nécessitant "aucun logiciel" pour une utilisation efficace.

