Exemple de Prompt 1
Développez un portfolio vidéo AI de 30 secondes pour les professionnels du marketing et les créateurs de contenu, conçu pour présenter succinctement les succès de campagnes ou des pièces de contenu variées. Imaginez des visuels propres et engageants avec des transitions fluides, où un avatar AI confiant (utilisant la capacité d'avatars AI de HeyGen) délivre les réalisations clés issues d'un script, assurant un processus de création vidéo automatisé, souligné par une musique de fond douce et professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de démonstration de produit informative de 60 secondes pour les designers de produits ou ingénieurs, destinée à illustrer les détails complexes et l'évolution d'un projet spécifique. Le style visuel doit être détaillé et illustratif, en utilisant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir les explications, avec une voix off précise et informative et des effets sonores subtils, garantissant que les informations critiques sont transmises via des sous-titres/légendes pour mettre en avant le potentiel de personnalisation.
Exemple de Prompt 3
Assemblez une bande démo dynamique de 20 secondes pour un portfolio de vidéaste ciblant des clients potentiels en montage vidéo ou des maisons de production, présentant une gamme diversifiée de compétences techniques et de créations. Ce montage à fort impact doit comporter des coupes rapides de divers clips vidéo, rehaussé par une musique cinématographique, démontrant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen pour un affichage optimal sur les plateformes et utilisant divers modèles et scènes pour un assemblage rapide.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Présentation de Portfolio

Créez facilement des portfolios vidéo époustouflants, alimentés par l'IA, pour mettre en valeur votre travail et impressionner des employeurs ou clients potentiels.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles professionnels conçus pour mettre en valeur votre portfolio. Trouvez le design parfait pour compléter votre travail et votre style.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Téléchargez facilement vos projets, images et descriptions textuelles. Utilisez l'éditeur de glisser-déposer pour organiser et positionner vos pièces de portfolio pour un impact optimal.
3
Step 3
Affinez avec l'IA
Améliorez votre vidéo en incorporant des avatars AI, en générant des voix off engageantes ou en convertissant des scripts en vidéo. Exploitez les capacités de l'IA pour obtenir une présentation soignée.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans divers formats adaptés pour un partage sans faille. Votre vidéo de portfolio de haute qualité est prête à être intégrée, publiée ou envoyée directement.

Cas d'Utilisation

Affichez les Résultats de Campagnes Marketing & Publicitaires

Générez des vidéos puissantes pilotées par l'IA pour mettre en avant des campagnes publicitaires réussies et des livrables marketing, démontrant efficacement votre expertise à des clients potentiels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de générateur efficace de vidéos de présentation de portfolio ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui vous permet de créer facilement des vidéos de présentation de portfolio époustouflantes. Utilisez des avatars AI et transformez du texte en vidéo à partir d'un script, permettant une production rapide de présentations visuelles dynamiques pour votre travail.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour créer un portfolio vidéo AI unique ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour votre portfolio vidéo AI avec des modèles professionnels, des contrôles de branding pour correspondre à votre esthétique, et une bibliothèque de médias robuste. Cela garantit que votre vidéo se démarque et reflète véritablement votre marque personnelle ou professionnelle.

Les créateurs de contenu peuvent-ils produire rapidement des portfolios vidéo de haute qualité avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen simplifie la création vidéo automatisée avec son éditeur intuitif de glisser-déposer, permettant aux créateurs de contenu de produire rapidement des portfolios vidéo de haute qualité. Cette efficacité vous permet de vous concentrer sur la mise en valeur de votre meilleur travail sans montage vidéo complexe.

Au-delà des portfolios personnels, comment HeyGen peut-il être utilisé pour différents types de création de portfolios vidéo ?

HeyGen est polyvalent pour divers besoins de création de portfolios vidéo, des portfolios personnels aux vidéos de démonstration de produits. Les professionnels du marketing peuvent tirer parti de HeyGen pour un contenu marketing vidéo AI convaincant, en faisant un outil idéal pour des présentations professionnelles variées.

