Imaginez transformer vos concepts de design statiques en un portfolio vidéo captivant de 45 secondes avec HeyGen, un puissant créateur de vidéos de rapport de portfolio. Cette suggestion invite les graphistes, illustrateurs et artistes de motion design en herbe à créer des présentations visuellement dynamiques et optimistes de leur travail, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour réaliser un design de portfolio époustouflant qui met véritablement en valeur leur créativité.

Générer une Vidéo