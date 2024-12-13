Générateur de Vidéos de Formation à la Gestion de Portefeuille
Créez instantanément des vidéos de formation captivantes à la gestion de portefeuille, améliorant l'apprentissage avec des avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'information de 2 minutes pour les équipes L&D concevant des modules de stratégie d'investissement avancée, détaillant des méthodes complexes d'évaluation des risques. Cette vidéo nécessite un ton visuel éducatif et autoritaire, incorporant des graphiques nets à l'écran et une présentation audio sérieuse et informative. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour convertir efficacement la documentation technique en une ressource vidéo soignée.
Produisez une vidéo de mise à jour de formation de conformité de 90 secondes pour les conseillers financiers mondiaux, mettant en évidence les récents changements réglementaires dans la gestion de patrimoine. Le style visuel et audio doit être direct, concis et formel, garantissant que les informations critiques sont clairement communiquées et accessibles. Implémentez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour soutenir les vidéos de formation multilingues et améliorer la clarté pour des audiences diverses.
Concevez une vidéo d'engagement client d'une minute présentant un aperçu personnalisé du portefeuille d'investissement, destinée aux conseillers financiers pour les utiliser lors de démonstrations de produits avec leurs clients. La vidéo doit avoir un attrait visuel soigné et centré sur le client avec des transitions de scène fluides et une voix AI rassurante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une présentation impressionnante et professionnelle.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Étendre les Cours de Formation Financière à l'Échelle Mondiale.
Créez et diffusez efficacement une gamme plus large de cours de formation à la gestion de portefeuille à un public mondial.
Améliorer l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Améliorez l'engagement des stagiaires et la rétention des connaissances sur des sujets complexes de gestion de portefeuille grâce à des vidéos alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation professionnelle pour les employés ?
HeyGen utilise un générateur de vidéos AI avancé qui transforme le texte en vidéo, permettant la production rapide de vidéos de formation engageantes pour les employés. Les utilisateurs peuvent choisir parmi des avatars AI réalistes et utiliser des voix off AI pour créer du contenu captivant efficacement.
HeyGen peut-il aider les équipes L&D à produire du contenu de formation multilingue et de marque ?
Absolument. HeyGen permet aux équipes L&D de contrôler la marque de manière robuste, permettant une intégration cohérente des logos et des couleurs. De plus, ses capacités soutiennent la création de vidéos de formation multilingues avec des sous-titres/captions automatiques, garantissant une accessibilité mondiale.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour des flux de production vidéo rationalisés ?
HeyGen est équipé d'une bibliothèque multimédia complète, de modèles et de scènes diversifiés, et d'un générateur de script intelligent, accélérant considérablement la création de vidéos. Ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs de produire des vidéos de haute qualité sans avoir besoin de logiciels de montage vidéo complexes.
HeyGen propose-t-il des options de sortie flexibles et des fonctionnalités d'accessibilité pour les vidéos de formation ?
Oui, HeyGen prend en charge le redimensionnement et l'exportation des vidéos dans différents formats d'aspect, rendant les vidéos adaptables à diverses plateformes. Ses outils intégrés alimentés par l'AI, y compris les sous-titres/captions automatiques et les voix off AI, améliorent grandement l'accessibilité et favorisent la rétention des connaissances auprès de divers publics.