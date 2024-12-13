Créez une vidéo d'actualité percutante de 30 secondes destinée aux utilisateurs de réseaux sociaux engagés politiquement, rapportant une décision législative récente. Le style visuel doit être net et moderne, avec des superpositions de texte dynamiques et des graphiques urgents, complétés par un audio clair et autoritaire généré à l'aide de la génération de voix off de HeyGen. Ce format court est parfait pour une consommation rapide et un partage sur les plateformes, tirant parti de la puissance d'un créateur de vidéos d'actualités moderne.

