Créateur de Vidéos Politiques : Créez des Campagnes Impactantes

Générez facilement des vidéos de campagne politique percutantes avec la génération vidéo AI. Notre fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script vous aide à créer des publicités vidéo convaincantes pour les réseaux sociaux.

Créez une vidéo introductive convaincante de 30 secondes pour une campagne politique locale, ciblant les électeurs indécis de la communauté. Cette vidéo doit présenter un avatar AI délivrant un message clair et concis sur les valeurs fondamentales du candidat, présenté avec un style visuel professionnel et inspirant, accompagné d'une musique de fond optimiste. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour donner vie au message de manière fluide.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une publicité vidéo de 45 secondes axée sur un sujet précis, destinée à informer les citoyens engagés sur une proposition de politique spécifique, les encourageant à signer une pétition ou à faire un don. Le style visuel doit être moderne et axé sur les données, utilisant des clips dynamiques et des séquences B-roll, avec une voix off claire et autoritaire. Assurez-vous que la vidéo inclut des sous-titres complets générés par HeyGen pour l'accessibilité et la rétention.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de 60 secondes pour les réseaux sociaux montrant l'impact positif d'une initiative récente sur la communauté, visant à inspirer les bénévoles et les donateurs potentiels pour de futurs efforts de collecte de fonds. La vidéo doit avoir un style visuel authentique et personnel, peut-être en utilisant des témoignages avec une musique de fond douce et pleine d'espoir. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement un récit professionnel et émouvant.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo concise de 15 secondes 'coulisses' en utilisant un créateur de vidéos politiques pour donner aux jeunes électeurs un aperçu rapide et énergique d'un événement de campagne. Le style visuel doit être rapide avec des coupes dynamiques et des couleurs vives, accompagné d'une piste audio entraînante et motivante. La fonction de génération de voix off de HeyGen doit être utilisée pour fournir un commentaire net et engageant qui résonne avec un public sur les réseaux sociaux.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Politiques

Créez facilement des vidéos de campagne politique convaincantes et des publicités vidéo percutantes en utilisant des outils alimentés par l'AI, conçus pour un message clair et une portée étendue.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Base
Choisissez parmi divers modèles et scènes pour lancer vos vidéos de campagne politique, assurant une base visuelle solide pour votre message.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script et Voix
Saisissez votre message et utilisez la génération de voix off pour créer un audio naturel, transformant votre texte en un discours engageant pour votre audience.
3
Step 3
Appliquez des Modifications et Personnalisation
Appliquez des modifications précises et personnalisez votre vidéo en utilisant l'éditeur glisser-déposer intuitif, transformant vos séquences brutes en un produit final poli avec nos puissants outils d'édition vidéo.
4
Step 4
Exportez pour un Impact
Finalisez votre création et utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour préparer votre vidéo à un déploiement optimal en tant que publicités vidéo percutantes sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Diffusez des Messages de Campagne Inspirants

.

Créez des vidéos puissantes et motivantes qui résonnent profondément avec les électeurs, inspirant l'action et renforçant la vision de votre campagne.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de campagne politique efficaces ?

HeyGen simplifie la production de vidéos de campagne politique convaincantes en utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo. Générez facilement des messages percutants pour les réseaux sociaux et les publicités vidéo, faisant de HeyGen un puissant créateur de vidéos politiques pour vos campagnes.

Qu'est-ce qui rend HeyGen une plateforme de génération vidéo AI facile à utiliser ?

HeyGen propose une interface intuitive avec des modèles vidéo polyvalents et un éditeur glisser-déposer, simplifiant la création de contenu de haute qualité. Vous pouvez rapidement transformer des scripts en vidéos professionnelles avec une génération de voix off robuste et des sous-titres automatiques.

HeyGen prend-il en charge le branding personnalisé pour les publicités vidéo professionnelles ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo spécifique et vos couleurs de marque directement dans vos publicités vidéo. Cela garantit une identité de marque cohérente sur tous vos clips et contenus partagés sur les réseaux sociaux.

Puis-je inclure des séquences B-roll et de la musique dans mes vidéos HeyGen ?

Oui, HeyGen offre un accès à une riche bibliothèque multimédia et prend en charge l'intégration fluide de vos séquences B-roll et de la musique choisie pour améliorer vos vidéos. Vous pouvez enrichir votre récit avec des clips diversifiés et un audio engageant, assurant que votre message résonne vraiment.

