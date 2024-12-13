Générateur de Vidéos de Campagne Politique : Créez des Publicités Impactantes

Produisez rapidement des publicités vidéo politiques professionnelles avec une génération de voix off convaincante pour un impact maximal.

526/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une publicité persuasive de 45 secondes axée sur un problème spécifique à l'aide du Créateur de Vidéos Politiques, ciblant les membres de la communauté locale préoccupés et les électeurs indécis, expliquant la position d'un candidat sur un problème local critique. La vidéo doit adopter un ton sérieux mais plein d'espoir, en utilisant des modèles et des scènes professionnels pour présenter des points de données et des solutions, intégrant de manière transparente le support de la bibliothèque de médias/stock pour des visuels de fond convaincants qui soulignent le problème et la résolution proposée.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de campagne politique de style service public claire et accessible de 60 secondes destinée aux professionnels occupés et aux locuteurs de langues diverses sur divers flux de médias sociaux, décrivant les réalisations législatives d'un candidat et ses plans futurs. Cette vidéo doit privilégier la clarté avec une esthétique visuelle propre et directe, en utilisant la fonction de texte à vidéo à partir de script pour assurer un message précis et en affichant de manière proéminente des sous-titres dans plusieurs langues pour une compréhension large.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de campagne politique percutante de 30 secondes adaptée à diverses publicités vidéo courtes et histoires sur les réseaux sociaux, destinée au personnel de campagne et aux stratèges numériques ayant besoin d'un déploiement rapide de contenu. Le style visuel et audio doit être dynamique et accrocheur, utilisant des extraits sonores concis et des coupes rapides, tout en utilisant le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour optimiser le contenu pour différentes plateformes et en intégrant des séquences pertinentes de la bibliothèque de médias/stock pour maintenir l'intérêt visuel.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Campagne Politique

Créez des vidéos de campagne politique convaincantes sans effort avec la génération de vidéos AI. Transformez votre message en visuels percutants pour les réseaux sociaux et au-delà, rapidement et professionnellement.

1
Step 1
Collez Votre Script ou Choisissez un Modèle
Commencez par coller votre message de campagne ou script dans le générateur. Alternativement, sélectionnez parmi une variété de modèles et de scènes préconçus adaptés aux campagnes politiques pour lancer la création de votre vidéo en utilisant le texte à vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Vos Visuels
Donnez vie à votre message en choisissant un avatar AI pour présenter votre contenu. Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents de notre bibliothèque de médias ou téléchargez vos propres séquences B-roll.
3
Step 3
Ajoutez du Branding et Générez la Voix Off
Appliquez votre branding personnalisé, y compris les logos et les couleurs, pour assurer la cohérence. Ensuite, générez automatiquement des voix off professionnelles ou peaufinez l'audio existant pour une communication cristalline.
4
Step 4
Exportez pour N'importe Quelle Plateforme
Examinez votre vidéo de campagne politique terminée et exportez-la dans divers rapports d'aspect, optimisés pour le partage sur les plateformes de médias sociaux ou pour une utilisation dans des publicités vidéo.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élaborez des Messages de Campagne Inspirants

.

Développez des vidéos puissantes et motivantes qui résonnent profondément avec les électeurs, favorisant le soutien et encourageant l'engagement civique.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de campagne politique ?

HeyGen est une plateforme intuitive de génération de vidéos AI qui simplifie le processus de création de vidéos de campagne politique percutantes. Les utilisateurs peuvent facilement transformer du texte en contenu vidéo engageant en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles, agissant comme un puissant Créateur de Vidéos Politiques pour diverses campagnes politiques.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour les campagnes politiques ?

HeyGen propose des fonctionnalités avancées pour les campagnes politiques, y compris des avatars AI personnalisables et des sous-titres automatiques pour améliorer l'accessibilité et la portée sur les réseaux sociaux. Avec des contrôles de branding, vous pouvez maintenir une identité visuelle cohérente sur toutes vos publicités vidéo de campagne.

HeyGen permet-il une production rapide de publicités vidéo politiques ?

Oui, HeyGen agit comme un générateur efficace de vidéos de campagne politique, permettant une production rapide de publicités vidéo de haute qualité. Ses capacités de texte à vidéo, combinées à une variété de modèles et de scènes, simplifient l'ensemble du processus de création vidéo.

HeyGen peut-il produire des vidéos de campagne adaptées aux plateformes de médias sociaux ?

Absolument, la génération de vidéos AI de HeyGen est parfaitement adaptée pour créer des vidéos de campagne politique engageantes optimisées pour toutes les plateformes de médias sociaux. Avec des fonctionnalités comme le redimensionnement des rapports d'aspect et une riche bibliothèque de médias, vos publicités vidéo auront un aspect professionnel partout.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo