Générateur de Vidéos de Présentation de Politiques pour une Formation Facile

Transformez rapidement des politiques complexes en vidéos engageantes qui assurent la conformité, enrichies par des avatars AI réalistes.

Imaginez créer une vidéo explicative amicale et professionnelle de 45 secondes destinée aux nouveaux employés, les guidant en détail à travers les politiques d'entreprise de "télétravail". Cette vidéo engageante devrait présenter un casting diversifié d'avatars AI communiquant clairement les directives clés, assurant clarté et conformité dès le premier jour.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un module eLearning convaincant de 60 secondes pour la formation à la conformité, où des réglementations complexes sont transformées en un format facilement compréhensible. Utilisez la capacité de HeyGen de conversion de texte en vidéo pour narrer le contenu, associé à un style visuel moderne et épuré, rendant les concepts abstraits concrets pour tous les apprenants.
Exemple de Prompt 2
Produisez un segment de documentation vidéo dynamique de 30 secondes présentant le nouveau processus de soumission numérique pour les rapports de dépenses. Cette courte démonstration de produit, destinée aux équipes internes et aux parties prenantes, devrait comporter une génération de voix off claire et autoritaire pour guider les utilisateurs étape par étape à travers la politique mise à jour, en soulignant les gains d'efficacité.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo accessible de 50 secondes pour les communications internes de l'entreprise, détaillant les Procédures Opérationnelles Standard (SOP) critiques pour la confidentialité des données. Cette vidéo, avec un style visuel cohérent avec les contrôles de marque, doit être facile à suivre pour tous les employés de l'entreprise et inclure des sous-titres pour améliorer la compréhension et l'accessibilité, surtout dans les environnements bruyants ou pour les non-natifs.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Présentation de Politiques

Transformez sans effort des politiques complexes et des SOP en vidéos de présentation engageantes avec AI, assurant une communication claire et une meilleure conformité dans votre organisation.

1
Step 1
Créez Votre Script
Collez votre texte de politique ou vos instructions détaillées directement dans HeyGen. Notre plateforme utilise une technologie avancée de texte en vidéo pour convertir instantanément votre contenu écrit en un script vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque et délivrer votre message. Choisissez un avatar qui convient le mieux au ton de votre présentation de politique.
3
Step 3
Appliquez le Branding et Affinez
Intégrez le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise en utilisant les contrôles de marque de HeyGen. Cela garantit que vos vidéos de présentation de politiques s'alignent parfaitement avec votre identité d'entreprise.
4
Step 4
Générez et Partagez
Une fois finalisé, exportez votre vidéo de présentation de politique de haute qualité dans divers formats. Partagez facilement votre nouvelle vidéo explicative à travers votre organisation pour rationaliser la formation et la communication.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Politiques Complexes avec des Vidéos Explicatives

.

Utilisez AI pour simplifier les politiques et procédures d'entreprise complexes, créant des vidéos explicatives claires et engageantes pour une meilleure compréhension.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer ma production de vidéos explicatives ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos explicatives captivantes sans effort grâce à une technologie avancée de création vidéo AI. Notre bibliothèque diversifiée de modèles vidéo et d'avatars AI aide à rationaliser votre production, garantissant un contenu engageant pour tout sujet.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour la création vidéo ?

HeyGen propose des capacités AI de pointe comme des avatars AI réalistes et une conversion fluide de texte en vidéo, transformant les scripts en contenu dynamique. Vous pouvez également utiliser une génération de voix off AI robuste pour ajouter une narration naturelle à vos vidéos.

HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de présentation de politiques ?

Absolument, HeyGen agit comme un puissant générateur de vidéos de présentation de politiques, simplifiant la production de formations à la conformité engageantes et de contenu de politique d'entreprise. Vous pouvez maintenir la cohérence de la marque grâce à des contrôles de marque personnalisables, assurant des vidéos professionnelles et informatives.

À quelle vitesse puis-je produire une documentation vidéo de haute qualité avec HeyGen ?

Les outils AI génératifs de HeyGen et son éditeur vidéo intuitif permettent une création rapide de documentation vidéo de haute qualité. Vous pouvez transformer vos idées en vidéos soignées beaucoup plus rapidement que les méthodes traditionnelles, augmentant ainsi la productivité.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo