Créez une vidéo convaincante d'une minute expliquant la mise à jour de la politique de confidentialité des données aux équipes informatiques internes, en utilisant les "avatars AI" de HeyGen pour présenter les changements clés. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel et épuré, complété par une "génération de voix off" claire et autoritaire pour garantir l'exactitude technique et la compréhension pour ceux chargés de la mise en œuvre. Ce "générateur de vidéos de mise à jour de politique" aide à simplifier les informations complexes.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de 90 secondes destinée aux équipes RH et aux responsables de la conformité, montrant comment HeyGen peut simplifier la "formation à la conformité" grâce à sa plateforme intuitive. Le style visuel doit être moderne et engageant, avec des démonstrations étape par étape et des "sous-titres/légendes" pour mettre en évidence les détails juridiques importants. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" pour convertir rapidement les supports de formation en contenu vidéo accessible.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo concise de 45 secondes "d'annonce de politique" pour tous les employés, introduisant les nouvelles directives de télétravail. La vidéo doit avoir un style visuel amical et accessible, incorporant des séquences dynamiques de "bibliothèque de médias/soutien de stock" qui résonnent avec une main-d'œuvre diversifiée. Employez la "génération de voix off" de HeyGen pour délivrer le message dans un ton chaleureux et conversationnel, rendant les "vidéos courtes" engageantes et faciles à comprendre.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative détaillée de 2 minutes pour un département spécifique, les guidant à travers une nouvelle fonctionnalité critique dans un outil interne qui applique une politique récente. La vidéo nécessite un style visuel clair et instructif, axé sur le partage d'écran et le texte à l'écran, démontrant des étapes pratiques. Exploitez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour une narration précise et explorez le "redimensionnement et exportation des rapports d'aspect" pour optimiser le tutoriel pour diverses plateformes de communication interne, démontrant la "création de contenu automatisée".
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Mise à Jour de Politique

Transformez des changements de politique complexes en vidéos engageantes et faciles à comprendre en quelques minutes, assurant que votre équipe est toujours informée et conforme.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par taper ou coller votre texte de mise à jour de politique dans l'éditeur. Exploitez la puissance du script en vidéo pour convertir instantanément votre contenu en une narration visuelle.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Voix
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre politique. Ensuite, sélectionnez une voix off AI qui correspond parfaitement au ton et au message de votre marque.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Intégrez l'identité visuelle de votre entreprise en utilisant les contrôles de branding pour ajouter des logos, ajuster les couleurs et assurer la cohérence de la marque dans toutes vos vidéos de politique.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Générez votre vidéo professionnelle de mise à jour de politique. Vous pouvez ensuite facilement télécharger et partager vos vidéos créées à travers divers canaux de communication interne pour informer efficacement votre équipe.

Augmentez l'engagement dans la formation aux politiques

Augmentez l'engagement des employés et la rétention des informations critiques sur les politiques grâce à des vidéos de formation dynamiques et alimentées par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de mise à jour de politique ?

HeyGen simplifie la génération de vidéos de mise à jour de politique en vous permettant de transformer un script en vidéo à l'aide d'avatars AI réalistes et de voix off AI. Ce puissant générateur de vidéos AI permet une création de contenu rapide et efficace pour toutes vos vidéos d'annonce de politique.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour le branding dans les vidéos d'entreprise ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes dans son éditeur intuitif, vous permettant d'intégrer facilement le logo de votre entreprise et les couleurs spécifiques de votre marque. Cela garantit que toutes vos vidéos de formation des employés et explicatives maintiennent une apparence cohérente et professionnelle.

HeyGen peut-il aider à créer du contenu multilingue pour la formation à la conformité mondiale ?

Oui, HeyGen prend en charge la création de contenu multilingue, ce qui en fait un excellent outil pour la formation à la conformité mondiale. Avec la voix off AI et les sous-titres et légendes automatiques, vous pouvez facilement produire des vidéos de formation accessibles pour des audiences diversifiées.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités complètes de sous-titrage et de légendage pour l'accessibilité ?

Absolument. HeyGen génère automatiquement des sous-titres et des légendes pour toutes vos vidéos, améliorant l'accessibilité et la compréhension. Cette fonctionnalité est cruciale pour une formation efficace des employés et pour s'assurer que vos messages sont clairement compris.

