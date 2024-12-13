Créez une vidéo convaincante d'une minute expliquant la mise à jour de la politique de confidentialité des données aux équipes informatiques internes, en utilisant les "avatars AI" de HeyGen pour présenter les changements clés. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel et épuré, complété par une "génération de voix off" claire et autoritaire pour garantir l'exactitude technique et la compréhension pour ceux chargés de la mise en œuvre. Ce "générateur de vidéos de mise à jour de politique" aide à simplifier les informations complexes.

