Créez une vidéo professionnelle de communication interne de 45 secondes pour les employés, détaillant la nouvelle politique de télétravail. Cette vidéo explicative de mise à jour de la politique doit maintenir un style visuel clair et informatif et un ton audio rassurant, en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour générer une narration précise et des avatars AI pour présenter l'information de manière engageante.

Concevez une vidéo explicative animée de 60 secondes destinée aux clients externes, clarifiant les récents changements de nos accords de niveau de service. La vidéo doit avoir un style visuel amical et accessible et une voix off dynamique pour simplifier les sujets complexes, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour une configuration rapide et la génération de voix off pour une narration cohérente.
Produisez une vidéo explicative de produit concise de 30 secondes pour annoncer une mise à jour significative de notre politique d'utilisation du produit, ciblant les clients existants sur les réseaux sociaux. Le style visuel doit être moderne et direct, avec une musique de fond percutante, garantissant que les détails cruciaux sont transmis clairement avec les sous-titres/captions de HeyGen pour une large accessibilité et en utilisant les modèles et scènes existants pour un déploiement rapide.
Développez une vidéo de formation complète de 90 secondes sur la politique pour les nouveaux employés, les guidant à travers les procédures de conformité de l'entreprise. Cette vidéo explicative nécessite une approche visuelle éducative et structurée et une livraison audio claire et soutenante, en utilisant largement la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels pertinents et en assurant un affichage optimal sur toutes les plateformes avec le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Explicatives de Mise à Jour de Politique

Convertissez sans effort des documents de politique complexes en vidéos explicatives claires et convaincantes pour informer et éduquer toute votre organisation.

Step 1
Créez Votre Script
Collez le texte de votre mise à jour de politique et convertissez-le instantanément en une narration vidéo en utilisant la capacité de texte à vidéo.
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une large gamme de modèles et scènes préconçus pour établir rapidement une base professionnelle et engageante pour votre vidéo.
Step 3
Appliquez Votre Branding
Intégrez facilement l'identité de votre entreprise en utilisant les contrôles de branding (logo, couleurs) pour vous assurer que votre vidéo explicative s'aligne parfaitement avec vos directives de marque.
Step 4
Exportez et Partagez
Générez votre vidéo explicative de politique terminée, en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour l'optimiser pour une distribution fluide sur diverses plateformes.

Boostez l'Engagement dans la Formation sur les Politiques

Améliorez l'engagement et la rétention des apprenants pour les mises à jour de politique grâce à des vidéos explicatives dynamiques et alimentées par l'AI qui captivent les audiences.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives de mise à jour de politique ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos explicatives claires de mise à jour de politique grâce à son créateur de vidéos AI intuitif. Exploitez les capacités avancées de texte à vidéo et des avatars AI réalistes pour simplifier les sujets complexes, garantissant que votre audience comprend chaque détail.

Puis-je personnaliser le branding de mes vidéos explicatives avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour s'assurer que vos vidéos explicatives s'alignent parfaitement avec votre marque. Vous pouvez personnaliser chaque élément, y compris l'utilisation de votre propre logo et de vos couleurs de marque dans divers modèles vidéo pour un aspect professionnel.

Qu'est-ce qui rend la génération de vidéos AI de HeyGen efficace pour les communications internes ?

La génération de vidéos AI de HeyGen est très efficace pour les vidéos de communication interne, transformant les scripts textuels en contenu engageant. Nos avatars AI avancés et la génération de voix off naturelle garantissent que vos messages sont transmis clairement et de manière cohérente à votre équipe.

HeyGen est-il adapté à la création de divers types de vidéos explicatives animées ?

Oui, HeyGen est incroyablement polyvalent pour produire divers types de vidéos explicatives animées, des explications de produits à la formation sur les politiques. Son interface conviviale de glisser-déposer et sa riche bibliothèque de modèles vidéo rendent la création de vidéos professionnelles accessible à tous.

