Créateur de Vidéos Tutoriels sur les Politiques : Créez des Guides Engagés

Transformez des documents de politique complexes en vidéos tutoriels claires grâce à la conversion de texte en vidéo alimentée par l'IA, rendant l'apprentissage accessible.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo tutorielle informative et dynamique de 45 secondes expliquant la nouvelle politique de mise à jour logicielle au personnel informatique interne et aux utilisateurs finaux. Utilisez la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir de script pour transformer rapidement la documentation en instructions étape par étape, garantissant que toutes les parties concernées saisissent efficacement les changements techniques avec des sous-titres précis.
Exemple de Prompt 2
Développez un outil de marketing vidéo moderne et énergique de 30 secondes pour les équipes de médias sociaux, illustrant la nouvelle politique de création de contenu. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un guide vibrant pour les créateurs de contenu, assurant la cohérence de la marque sur toutes les plateformes sociales en utilisant des médias de stock engageants de la bibliothèque de médias/support de stock.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo éducative fiable et rassurante de 90 secondes pour les clients, détaillant les mises à jour des guides d'utilisation de la confidentialité des données. Cette vidéo doit utiliser des avatars AI pour présenter des informations complexes de manière claire et être optimisée avec un redimensionnement des ratios d'aspect et des exportations pour diverses plateformes, rendant les détails de la politique vitaux accessibles et faciles à comprendre pour chaque utilisateur.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos tutoriels sur les politiques

Transformez sans effort des politiques complexes en vidéos tutoriels claires et engageantes avec l'IA générative, rendant la conformité et l'apprentissage accessibles.

1
Step 1
Créez votre contenu tutoriel
Commencez par générer un script complet à l'aide du générateur de scripts AI intégré ou saisissez votre texte de politique existant.
2
Step 2
Sélectionnez votre style visuel
Améliorez votre message en choisissant parmi une variété de modèles et de scènes professionnels pour structurer visuellement votre tutoriel sur les politiques.
3
Step 3
Ajoutez des éléments vocaux et textuels
Clarifiez davantage vos instructions en utilisant une génération de voix off précise pour articuler les détails des politiques, garantissant l'accessibilité.
4
Step 4
Exportez votre vidéo finale
Finalisez votre vidéo tutorielle sur les politiques et exportez-la facilement dans divers formats et ratios d'aspect, prête pour la distribution.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Augmentez l'engagement dans la formation sur les politiques

Augmentez l'engagement et la rétention des connaissances pour les tutoriels sur les politiques en utilisant des vidéos AI dynamiques, rendant les informations critiques plus percutantes et mémorables.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos tutoriels ?

HeyGen utilise l'IA générative pour transformer des scripts textuels en vidéos tutoriels captivantes. Avec des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles, vous pouvez rapidement produire du contenu engageant pour des guides pratiques et des tutoriels sur les politiques, améliorant considérablement l'efficacité.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour personnaliser mes vidéos tutoriels ?

HeyGen offre une plateforme complète de création vidéo avec divers outils d'édition. Vous pouvez choisir parmi divers modèles, ajouter des éléments de marque personnalisés comme des logos et des couleurs, et inclure des sous-titres pour garantir que vos vidéos tutoriels soient professionnelles et accessibles.

HeyGen peut-il aider à générer du contenu pour les scripts de vidéos tutoriels ?

Oui, HeyGen inclut un générateur de scripts AI pour vous aider à créer des récits captivants pour vos vidéos tutoriels. Cette fonctionnalité simplifie le processus de création de contenu, vous permettant de vous concentrer sur la livraison d'instructions claires et détaillées pour votre audience.

HeyGen prend-il en charge le multimédia et la localisation pour la production de vidéos tutoriels ?

HeyGen vous permet d'enrichir vos vidéos tutoriels avec une bibliothèque multimédia robuste, incluant des photos et vidéos de stock, et d'intégrer facilement vos propres enregistrements d'écran. De plus, vous pouvez traduire le contenu vidéo, élargissant ainsi votre portée à un public mondial.

