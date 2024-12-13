Créateur de Vidéos de Formation sur les Politiques : Conformité Rapide et Engagée
Transformez des politiques complexes en contenu engageant avec nos modèles et scènes intuitifs, améliorant la rétention d'apprentissage des employés.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Les responsables RH souhaitant personnaliser l'expérience d'accueil des nouvelles recrues peuvent créer une vidéo d'introduction engageante de 90 secondes. Cette vidéo doit adopter un style visuel amical et optimiste, incorporant les couleurs de la marque et une voix chaleureuse pour transmettre efficacement la culture de l'entreprise. Avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, un message de bienvenue écrit peut être rapidement transformé en une vidéo d'intégration dynamique et mémorable.
Concevez une vidéo guide de 45 secondes pour les membres de l'équipe existants, illustrant les principales fonctionnalités d'une nouvelle mise à jour logicielle. La vidéo nécessite une présentation visuelle claire et étape par étape avec un texte à l'écran clair et une voix calme et instructive pour faciliter une compréhension rapide. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour produire une explication audio cohérente et de haute qualité pour cette documentation vidéo essentielle, aidant à maintenir un flux de travail efficace.
Produisez une vidéo de formation d'entreprise complète de 2 minutes pour les responsables de département, décrivant les meilleures pratiques pour une collaboration d'équipe efficace. Cette vidéo doit présenter un style visuel dynamique avec des scènes et des transitions variées, couplé à un ton audio motivant et clair pour inspirer et éduquer. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour construire un module poli et professionnel qui contribue significativement à la rétention de l'apprentissage à travers l'organisation.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation des Employés.
Exploitez le contenu vidéo alimenté par l'AI avec des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo pour rendre la formation d'entreprise et l'intégration des employés plus interactives et mémorables.
Élargissez la Portée de la Formation pour les Équipes Mondiales.
Développez et distribuez facilement des vidéos de formation sur les politiques et la conformité à une main-d'œuvre géographiquement dispersée, assurant un message cohérent et une accessibilité plus large.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation d'entreprise ?
HeyGen permet aux entreprises de créer efficacement des vidéos de formation d'entreprise professionnelles grâce à son générateur de vidéos AI. Avec des modèles intuitifs et des capacités de texte-à-vidéo à partir de script, vous pouvez rapidement produire du contenu engageant sans expérience approfondie en production vidéo, rationalisant vos efforts de formation.
Puis-je utiliser des avatars AI et des voix off AI pour mes vidéos d'intégration des employés avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen propose une large sélection d'avatars AI et de voix off AI réalistes que vous pouvez intégrer dans vos vidéos d'intégration des employés. Cela vous permet de livrer des vidéos d'intégration cohérentes, personnalisées et hautement engageantes qui améliorent l'expérience des nouvelles recrues.
Quels contrôles de marque sont disponibles pour les vidéos de formation sur les politiques et la conformité créées avec HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour garantir que vos vidéos de formation sur les politiques et les matériaux de formation à la conformité s'alignent avec l'identité visuelle de votre entreprise. Vous pouvez facilement incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées, rendant votre documentation vidéo professionnelle et cohérente.
Comment HeyGen peut-il aider à améliorer la rétention d'apprentissage avec du contenu engageant et des sous-titres automatiques ?
HeyGen améliore significativement la rétention d'apprentissage en permettant la création de contenu engageant avec des visuels dynamiques et une communication claire. Des fonctionnalités comme les sous-titres/captions automatiques assurent en outre l'accessibilité et la compréhension, rendant vos ressources éducatives plus efficaces pour tous les apprenants.