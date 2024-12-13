Pour les nouveaux employés suivant une formation de conformité, une vidéo de 60 secondes est nécessaire pour expliquer clairement les politiques de confidentialité des données de l'entreprise. Le style visuel doit être professionnel et direct, avec un avatar AI délivrant les informations clés d'un ton autoritaire mais accessible pour garantir clarté et engagement. Les avatars AI de HeyGen sont idéaux pour présenter ces réglementations complexes de manière efficace, constituant une partie cruciale de l'intégration des employés.

