Créez une vidéo d'introduction de 1 minute sur la "formation à la conformité" pour les nouveaux employés, avec un style visuel professionnel et rassurant, et une voix AI claire et autoritaire expliquant les politiques essentielles de l'entreprise. Cette vidéo devrait utiliser la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen pour générer efficacement le récit et utiliser des "avatars AI" pour une présentation engageante sans avoir besoin d'acteurs réels.

