Générateur de Vidéos de Formation aux Politiques : Créez des Cours Engagés
Offrez une formation percutante aux employés et à la conformité. Générez des vidéos professionnelles instantanément avec des avatars AI réalistes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de "formation et développement" de 90 secondes destinée aux équipes L&D, montrant comment mettre à jour rapidement les "vidéos de formation" avec de nouvelles informations. Le style visuel et audio doit être dynamique et optimiste, utilisant des graphiques animés et une voix AI amicale, facilement réalisable grâce aux divers "Modèles & scènes" de HeyGen et aux options robustes de "Génération de voix off".
Générez une vidéo concise de 45 secondes spécifiquement pour les managers afin de diffuser une nouvelle "SOP" (Procédure Opérationnelle Standard) à leurs équipes, adoptant un style visuel direct et pratique. Un "avatar AI" devrait démontrer clairement les étapes clés, complété par des "Sous-titres/légendes" pour une clarté et une accessibilité maximales, garantissant que la "voix off AI" articule parfaitement chaque instruction.
Produisez une vue d'ensemble complète de 2 minutes des politiques pour les professionnels des RH dans les grandes entreprises, en se concentrant sur la "formation évolutive" et la "formation des employés" pour une main-d'œuvre diversifiée. La vidéo devrait avoir un style visuel soigné et corporatif, utilisant la "Génération de voix off" de HeyGen pour répondre aux besoins linguistiques variés et le "Soutien de la bibliothèque de médias/stock" pour maintenir une identité de marque cohérente à travers plusieurs mises à jour de politiques.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Cours de Formation Évolutifs.
Le générateur de vidéos AI de HeyGen aide les équipes L&D à produire rapidement de nombreuses vidéos de formation, en étendant l'éducation aux politiques à l'échelle mondiale avec un support multilingue.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Élevez l'efficacité de l'apprentissage en augmentant l'engagement et la rétention de la formation pour les informations politiques critiques grâce à un contenu vidéo AI dynamique.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de formation alimentées par l'AI ?
HeyGen utilise une technologie avancée de générateur de vidéos AI pour créer des vidéos de formation à partir de texte simple. Les utilisateurs peuvent taper leur script, et la plateforme de HeyGen générera la vidéo avec des avatars AI réalistes et une voix off AI synchronisée, simplifiant considérablement le processus de création de vidéos de formation.
Puis-je personnaliser les avatars AI et le branding dans mes vidéos de formation d'entreprise ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant de personnaliser les avatars AI pour correspondre au style de votre marque et d'intégrer votre logo et vos couleurs directement dans vos vidéos de formation d'entreprise. Cela garantit une apparence cohérente et professionnelle dans tout votre contenu de formation et de développement.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer l'accessibilité des vidéos et leur portée mondiale ?
HeyGen prend en charge les sous-titres/légendes automatiques et la génération de voix off AI dans plus de 140 langues, améliorant considérablement l'accessibilité des vidéos et permettant une portée mondiale pour vos supports de formation. Ce support multilingue garantit que votre contenu est compris par des audiences diversifiées.
Quelle est l'approche de HeyGen pour simplifier les mises à jour des vidéos de formation aux politiques ?
HeyGen, en tant que principal générateur de vidéos de formation aux politiques, simplifie les mises à jour du matériel de formation en permettant des modifications faciles du script texte dans son éditeur intuitif. Cette capacité de "mises à jour sans effort" signifie que vous pouvez rapidement réviser les politiques ou procédures sans refaire de tournage, garantissant que votre contenu reste toujours à jour et conforme.