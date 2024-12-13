Générateur de Vidéos de Formation aux Politiques : Créez des Cours Engagés

Offrez une formation percutante aux employés et à la conformité. Générez des vidéos professionnelles instantanément avec des avatars AI réalistes.

Créez une vidéo d'introduction de 1 minute sur la "formation à la conformité" pour les nouveaux employés, avec un style visuel professionnel et rassurant, et une voix AI claire et autoritaire expliquant les politiques essentielles de l'entreprise. Cette vidéo devrait utiliser la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen pour générer efficacement le récit et utiliser des "avatars AI" pour une présentation engageante sans avoir besoin d'acteurs réels.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de "formation et développement" de 90 secondes destinée aux équipes L&D, montrant comment mettre à jour rapidement les "vidéos de formation" avec de nouvelles informations. Le style visuel et audio doit être dynamique et optimiste, utilisant des graphiques animés et une voix AI amicale, facilement réalisable grâce aux divers "Modèles & scènes" de HeyGen et aux options robustes de "Génération de voix off".
Exemple de Prompt 2
Générez une vidéo concise de 45 secondes spécifiquement pour les managers afin de diffuser une nouvelle "SOP" (Procédure Opérationnelle Standard) à leurs équipes, adoptant un style visuel direct et pratique. Un "avatar AI" devrait démontrer clairement les étapes clés, complété par des "Sous-titres/légendes" pour une clarté et une accessibilité maximales, garantissant que la "voix off AI" articule parfaitement chaque instruction.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vue d'ensemble complète de 2 minutes des politiques pour les professionnels des RH dans les grandes entreprises, en se concentrant sur la "formation évolutive" et la "formation des employés" pour une main-d'œuvre diversifiée. La vidéo devrait avoir un style visuel soigné et corporatif, utilisant la "Génération de voix off" de HeyGen pour répondre aux besoins linguistiques variés et le "Soutien de la bibliothèque de médias/stock" pour maintenir une identité de marque cohérente à travers plusieurs mises à jour de politiques.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation aux Politiques

Produisez rapidement des vidéos de formation aux politiques professionnelles et engageantes avec l'AI, rationalisant vos initiatives d'apprentissage et de développement d'entreprise.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par définir vos informations sur les politiques. Utilisez la fonctionnalité texte en vidéo pour transformer votre script en une vidéo dynamique, garantissant précision et cohérence pour la formation à la conformité.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Améliorez l'engagement en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu politique. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre à votre marque et à votre public pour une formation efficace des employés.
3
Step 3
Appliquez le Branding et l'Accessibilité
Intégrez l'identité de votre entreprise en utilisant des contrôles de branding pour les logos et les couleurs. Ajoutez des sous-titres/légendes pour améliorer l'accessibilité et renforcer les messages clés, rendant vos vidéos de formation inclusives.
4
Step 4
Générez et Partagez
Générez sans effort votre vidéo de formation aux politiques complétée. Distribuez ces vidéos de formation d'entreprise professionnelles sur vos plateformes d'apprentissage, garantissant une compréhension et une adhésion généralisées aux politiques.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Directives Politiques Complexes

Simplifiez les directives politiques complexes avec des vidéos générées par AI claires et faciles à comprendre, améliorant la compréhension et la conformité pour tous les employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de formation alimentées par l'AI ?

HeyGen utilise une technologie avancée de générateur de vidéos AI pour créer des vidéos de formation à partir de texte simple. Les utilisateurs peuvent taper leur script, et la plateforme de HeyGen générera la vidéo avec des avatars AI réalistes et une voix off AI synchronisée, simplifiant considérablement le processus de création de vidéos de formation.

Puis-je personnaliser les avatars AI et le branding dans mes vidéos de formation d'entreprise ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant de personnaliser les avatars AI pour correspondre au style de votre marque et d'intégrer votre logo et vos couleurs directement dans vos vidéos de formation d'entreprise. Cela garantit une apparence cohérente et professionnelle dans tout votre contenu de formation et de développement.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer l'accessibilité des vidéos et leur portée mondiale ?

HeyGen prend en charge les sous-titres/légendes automatiques et la génération de voix off AI dans plus de 140 langues, améliorant considérablement l'accessibilité des vidéos et permettant une portée mondiale pour vos supports de formation. Ce support multilingue garantit que votre contenu est compris par des audiences diversifiées.

Quelle est l'approche de HeyGen pour simplifier les mises à jour des vidéos de formation aux politiques ?

HeyGen, en tant que principal générateur de vidéos de formation aux politiques, simplifie les mises à jour du matériel de formation en permettant des modifications faciles du script texte dans son éditeur intuitif. Cette capacité de "mises à jour sans effort" signifie que vous pouvez rapidement réviser les politiques ou procédures sans refaire de tournage, garantissant que votre contenu reste toujours à jour et conforme.

