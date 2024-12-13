Créateur de Vidéos Résumant les Politiques : Explications Claires et Engagées

Transformez des politiques complexes en vidéos faciles à comprendre, augmentant l'engagement avec des avatars AI dynamiques.

Créez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour les nouveaux employés expliquant la politique de télétravail mise à jour. Le public cible est l'ensemble du personnel qui doit comprendre les récents changements. Visuellement, utilisez une esthétique professionnelle et épurée avec des superpositions de texte claires et un ton amical et encourageant dans la voix off. Employez un avatar AI pour présenter les points clés, en utilisant la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour simplifier efficacement les politiques complexes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative engageante de 45 secondes pour le département financier décrivant les nouvelles procédures de formation à la conformité en matière de sécurité des données. La vidéo doit cibler les professionnels occupés et présenter des visuels dynamiques, une musique de fond entraînante et une voix claire, autoritaire mais accessible. Utilisez la capacité de HeyGen de convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement le document de politique en un résumé digeste, garantissant que la formation à la conformité soit à la fois informative et facile à suivre.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de communication interne de 30 secondes résumant les nouvelles initiatives RH du trimestre pour tous les employés de l'entreprise. Cette vidéo vise à améliorer l'engagement en matière de formation et de communication, rendant l'information complexe accessible. Le style visuel doit être inspiré des infographies avec des couleurs vives et des transitions animées, accompagné d'une voix off énergique et professionnelle. Commencez avec les modèles et scènes de HeyGen pour configurer rapidement un résumé visuellement attrayant.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo 'comment faire' de 90 secondes pour les utilisateurs existants présentant une mise à jour importante des fonctionnalités de notre logiciel, visant à générer des vidéos de sensibilisation engageantes. Le public cible est constitué de clients férus de technologie qui préfèrent un apprentissage rapide et visuel. Le style visuel doit être élégant et moderne avec des démonstrations de partage d'écran et une voix off calme et informative. Assurez l'accessibilité en générant automatiquement des sous-titres/captions à l'aide de la fonctionnalité de HeyGen pour une portée plus large.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Résumant les Politiques

Transformez rapidement des politiques complexes en résumés vidéo clairs, concis et engageants pour améliorer la compréhension et la rétention.

1
Step 1
Saisissez Votre Contenu de Politique
Commencez par coller votre texte de politique ou télécharger des documents comme PDF, Word ou PowerPoint. Notre AI traitera cette entrée pour simplifier les politiques complexes, en extrayant les informations clés pour votre résumé vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour être le présentateur professionnel de votre résumé de politique. Personnalisez leur apparence et leur voix pour créer une vidéo parlante engageante.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de l'Audio Dynamiques
Améliorez votre vidéo avec des visuels dynamiques, y compris des médias de stock, des superpositions de texte et des graphiques pour illustrer les points clés. Intégrez une musique de fond appropriée pour une présentation soignée et captivante.
4
Step 4
Générez Votre Vidéo Explicative
Une fois votre vidéo perfectionnée, cliquez simplement pour rendre votre vidéo explicative. Exportez-la dans le format d'aspect souhaité, prête à être partagée sur les plateformes pour une communication et une formation efficaces.

Simplifiez les Explications de Politiques Complexes

Transformez des documents de politique complexes en vidéos explicatives claires et faciles à comprendre, rendant l'information complexe accessible.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à simplifier des politiques complexes en vidéos engageantes ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui excelle à transformer des informations complexes, comme les politiques, en vidéos résumées claires et concises. Notre plateforme utilise des avatars AI et des capacités de conversion de texte en vidéo pour créer des vidéos explicatives qui améliorent la compréhension et l'engagement.

Quelles capacités offre HeyGen pour générer des vidéos de sensibilisation et de formation engageantes ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes conçues pour améliorer l'engagement en matière de formation et de communication, vous permettant de générer des vidéos de sensibilisation engageantes avec des visuels dynamiques. Les utilisateurs peuvent choisir parmi divers avatars AI et arrière-plans, ainsi que générer des voix off, pour créer des vidéos parlantes percutantes répondant à divers besoins de communication.

HeyGen peut-il créer du contenu vidéo directement à partir d'un script ou d'une entrée de texte ?

Oui, le puissant créateur de vidéos AI de HeyGen vous permet de convertir sans effort vos scripts écrits ou textes directement en contenu vidéo de haute qualité. Notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo, combinée à des avatars AI réalistes et des voix off personnalisables, simplifie considérablement la production vidéo.

Comment HeyGen agit-il comme un créateur de vidéos AI efficace pour les professionnels ?

HeyGen rationalise l'ensemble du processus de création vidéo, en faisant un créateur de vidéos AI indispensable pour les professionnels occupés. Il offre des outils intuitifs pour créer des résumés vidéo captivants, intégrer des graphiques et gérer les contrôles de marque, accélérant la création de contenu sans sacrifier la qualité.

