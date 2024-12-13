Créez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour les nouveaux employés expliquant la politique de télétravail mise à jour. Le public cible est l'ensemble du personnel qui doit comprendre les récents changements. Visuellement, utilisez une esthétique professionnelle et épurée avec des superpositions de texte claires et un ton amical et encourageant dans la voix off. Employez un avatar AI pour présenter les points clés, en utilisant la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour simplifier efficacement les politiques complexes.

Générer une Vidéo