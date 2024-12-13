Créateur de Vidéos de Déploiement de Politique pour des Annonces Fluides
Transformez des annonces de déploiement de politique complexes en vidéos explicatives claires et engageantes en utilisant le texte-à-vidéo avancé.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative concise de 60 secondes pour tous les employés, détaillant la nouvelle politique de congé parental. Utilisez un style visuel engageant et amical avec un avatar AI pour présenter directement l'information, enrichi de sous-titres clairs pour l'accessibilité, garantissant que chaque employé saisisse les changements principaux et leurs droits.
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les clients existants pour annoncer une mise à jour significative de la vidéo de lancement de produit. Le style visuel et audio doit être moderne et énergique, utilisant le texte-à-vidéo à partir du script pour transmettre rapidement les nouvelles fonctionnalités et améliorations, encourageant un engagement immédiat et l'exploration des capacités améliorées du produit.
Concevez une vidéo de formation interne de 50 secondes pour les nouvelles recrues, illustrant les meilleures pratiques de cybersécurité de l'entreprise. Utilisez une approche visuelle propre et pédagogique avec des modèles et scènes préconçus pour simplifier les informations complexes, assurant une expérience claire et informative pour une introduction efficace aux protocoles de sécurité critiques.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation sur les Politiques.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de déploiement de politique dynamiques qui augmentent significativement la compréhension et la rétention des nouvelles directives critiques par les employés.
Rationalisez le Contenu d'Apprentissage des Politiques.
Développez efficacement des cours de politique basés sur la vidéo, garantissant que tous les employés dans le monde entier accèdent à des informations cohérentes, claires et complètes.
