Créez une vidéo explicative de 90 secondes destinée aux responsables de la conformité et aux équipes juridiques, démontrant comment transformer des textes juridiques denses en vidéos de conformité engageantes. Le style visuel doit être épuré, professionnel et axé sur les données, en utilisant des superpositions de texte à l'écran pour les statistiques clés, accompagnées d'une voix off claire et autoritaire. Mettez en avant l'efficacité de la conversion directe des scripts existants en vidéo grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour rationaliser le processus de création de vidéos de rapports de politique.

