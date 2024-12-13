Créateur de Vidéos de Renouvellement de Polices : Simplifiez Votre Communication

Élevez l'engagement client personnalisé et simplifiez la communication pour les renouvellements de polices avec une conversion texte-en-vidéo avancée.

Créez une vidéo professionnelle de 60 secondes démontrant comment les agents et courtiers d'assurance peuvent utiliser HeyGen comme créateur de vidéos de renouvellement de polices pour envoyer des mises à jour personnalisées. Le style visuel doit être épuré et corporatif, avec un avatar AI délivrant des informations clés avec une voix off claire et autoritaire pour simplifier la communication avec les assurés.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle engageante de 90 secondes ciblant les responsables marketing dans les services financiers, montrant comment la plateforme de création vidéo de HeyGen permet un engagement client personnalisé pour les renouvellements de polices. La vidéo doit présenter des transitions de scènes dynamiques et une musique de fond entraînante, en utilisant la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script pour générer rapidement des messages sur mesure.
Exemple de Prompt 2
Illustrez comment les représentants du service client et les assurés peuvent bénéficier d'une vidéo explicative détaillée de 2 minutes, conçue pour clarifier les polices complexes lors du processus de renouvellement. Le style visuel et audio doit être éducatif et rassurant, utilisant la génération de voix off de HeyGen pour articuler clairement les détails complexes, soutenu par des graphiques professionnels à l'écran.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo engageante de 45 secondes pour les organisations de membres et les équipes de réussite client, mettant en avant comment HeyGen simplifie les efforts de rétention des membres grâce à une communication cohérente et de marque. Le style visuel et audio doit être amical et invitant avec une musique de fond légère, utilisant efficacement la fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen pour assurer la cohérence de la marque dans tous les rappels de renouvellement.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos de Renouvellement de Polices

Créez sans effort des vidéos de renouvellement de polices personnalisées en utilisant l'AI, simplifiant la communication et améliorant l'engagement client avec une touche professionnelle.

1
Step 1
Créez Votre Message
Commencez par écrire ou coller votre script de renouvellement de polices. Notre plateforme utilise la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script pour transformer vos mots en contenu parlé engageant pour votre audience.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour délivrer votre message. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre au ton de votre marque et créer une expérience personnalisée.
3
Step 3
Affinez Votre Vidéo
Améliorez votre vidéo avec des contrôles de marque, en ajoutant votre logo, vos couleurs de marque et des médias pertinents. Vous pouvez également inclure des sous-titres pour simplifier la communication pour tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Engagez
Finalisez votre vidéo de renouvellement et exportez-la dans divers formats et ratios d'aspect. Partagez-la directement avec vos assurés pour stimuler les efforts de rétention des membres.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Campagnes de Renouvellement Personnalisées

.

Créez rapidement du contenu vidéo sur mesure pour des clients individuels, rendant le message de renouvellement de polices hautement pertinent et efficace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de renouvellement de polices ?

HeyGen, en tant qu'éditeur vidéo AI avancé, simplifie le processus en permettant aux utilisateurs de convertir instantanément du texte en vidéos de renouvellement de polices engageantes. Notre plateforme utilise des avatars AI et une conversion texte-en-vidéo robuste, rendant la création de contenu professionnel sans effort. Cette capacité aide à simplifier la communication pour les renouvellements de polices complexes.

Puis-je personnaliser les vidéos de renouvellement de polices avec les solutions vidéo AI de HeyGen ?

Absolument. Les solutions vidéo AI de HeyGen offrent des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs et vos messages spécifiques dans les vidéos de renouvellement de polices. Cela garantit un engagement client personnalisé et une représentation cohérente de la marque dans chaque communication.

Qu'est-ce qui rend HeyGen une plateforme de création vidéo efficace pour les renouvellements de polices ?

HeyGen offre une plateforme de création vidéo efficace avec une riche bibliothèque de modèles et de scènes, spécifiquement conçue pour aider les entreprises à aborder efficacement les renouvellements de polices. Nos outils permettent une génération rapide de vidéos parlantes, aidant les efforts de rétention des membres et expliquant facilement les polices complexes.

Comment l'éditeur vidéo AI de HeyGen peut-il améliorer nos efforts de marketing vidéo ?

L'éditeur vidéo AI de HeyGen renforce votre marketing vidéo en offrant une génération de voix de haute qualité et des sous-titres automatiques pour chaque vidéo. Cette approche robuste pilotée par l'AI garantit que vos vidéos parlantes sont accessibles et percutantes, boostant significativement votre stratégie de marketing vidéo globale.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo