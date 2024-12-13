Générateur de Vidéo Explicative de Politique : Simplifiez les Politiques Complexes

Créez des vidéos explicatives engageantes sans effort avec notre interface conviviale et des avatars AI pour simplifier les politiques complexes pour une communication interne claire.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'annonce de politique de 30 secondes ciblant l'ensemble du personnel de l'entreprise à propos d'une nouvelle politique de travail flexible. Le style visuel doit être moderne et convivial, avec un avatar AI accueillant et une bande sonore entraînante. Mettez en avant la génération de voix off fluide de HeyGen pour transmettre le message clairement pour une communication interne efficace.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative de 60 secondes pour le grand public, clarifiant une nouvelle politique de confidentialité des données pour les clients sur les réseaux sociaux. Utilisez des modèles et des scènes dynamiques et des visuels dynamiques avec des sous-titres/captions à l'écran facilement compréhensibles pour engager le public. Soulignez comment une plateforme vidéo AI comme HeyGen peut simplifier des politiques complexes en un format accessible.
Exemple de Prompt 3
Produisez un segment vidéo d'intégration de 50 secondes expliquant les valeurs fondamentales de l'entreprise et la politique de conduite aux nouveaux employés. Le ton doit être accueillant et professionnel, en utilisant un générateur de script AI pour vidéo pour créer efficacement du contenu et en incorporant des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock pour renforcer les points clés, démontrant des économies significatives sur les coûts de formation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéo Explicative de Politique

Transformez rapidement des politiques complexes en explications vidéo claires et engageantes pour une communication interne efficace et la conformité avec notre plateforme vidéo AI.

1
Step 1
Collez Votre Script de Politique
Commencez par coller votre texte de politique dans notre générateur de script AI pour vidéo. Notre plateforme analysera votre contenu, le préparant pour une représentation visuelle.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre politique, renforçant votre message avec des présentateurs engageants à l'écran.
3
Step 3
Appliquez des Modèles et du Branding
Améliorez votre vidéo avec des modèles vidéo professionnels de notre bibliothèque, garantissant que votre message est présenté clairement et professionnellement.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Explicative
Générez votre vidéo explicative finale de politique dans divers formats d'aspect. Partagez-la facilement à travers les canaux de communication interne, les réseaux sociaux, ou intégrez-la dans des modules de formation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer la Communication Interne

Utilisez l'AI pour produire des vidéos d'annonce de politique dynamiques, garantissant que les mises à jour clés sont efficacement communiquées et retenues par votre audience interne.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives de politique ?

HeyGen agit comme une puissante plateforme vidéo AI, vous permettant de générer des vidéos explicatives de politique complètes sans effort. Il simplifie les politiques complexes en vidéos explicatives engageantes, rendant la communication interne claire et efficace.

HeyGen peut-il transformer un document de politique ou un script directement en vidéo AI ?

Oui, HeyGen est un générateur avancé de script AI pour vidéo qui convertit votre texte de politique directement en vidéos engageantes. Vous pouvez choisir parmi divers avatars AI et voix AI réalistes pour transmettre votre message avec impact et clarté.

Qu'est-ce qui rend HeyGen une plateforme conviviale pour les vidéos d'annonce de politique ?

HeyGen offre une interface très conviviale avec une large gamme de modèles vidéo, permettant à quiconque de créer rapidement des vidéos d'annonce de politique professionnelles. Ce design intuitif permet de gagner un temps et des ressources considérables par rapport à la production vidéo traditionnelle.

HeyGen prend-il en charge le branding et la personnalisation pour le contenu de formation à la conformité ?

Absolument, HeyGen permet un contrôle étendu du branding, y compris des logos personnalisés et des schémas de couleurs, pour s'assurer que vos vidéos de formation à la conformité s'alignent avec l'identité de votre marque. Cette cohérence améliore la reconnaissance et le professionnalisme dans toute votre communication interne.

