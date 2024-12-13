Améliorez la Conformité avec un Créateur de Vidéos d'Aperçus de Développement de Politique
Exploitez les avatars AI pour simplifier les informations complexes sur la politique et améliorer la formation et la communication en matière de conformité.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une "vidéo explicative éducative" de 90 secondes pour les nouveaux employés, axée sur la "formation à la conformité et la communication" autour des réglementations sur la confidentialité des données. Cette vidéo doit comporter des visuels engageants basés sur des scénarios avec une voix off amicale et informative, démontrant les meilleures pratiques dans des situations réelles. Exploitez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour convertir rapidement les supports de formation en une vidéo dynamique.
Concevez une vidéo de mise à jour "aperçus réglementaires" de 45 secondes destinée aux équipes juridiques et à la direction, résumant les changements récents critiques dans la politique financière. Le style visuel doit être autoritaire et axé sur les données, utilisant des superpositions de texte nettes et des graphiques, accompagnés d'une voix sophistiquée et informative. Utilisez la "Génération de voix off" de HeyGen pour garantir un ton audio cohérent et professionnel dans toutes les mises à jour.
Produisez une "vidéo explicative" de 30 secondes pour les parties prenantes externes, démontrant comment un nouveau "créateur de vidéos d'aperçus de développement de politique" peut rationaliser la communication. La vidéo doit avoir un style visuel accessible et animé, avec des métaphores simples et une voix chaleureuse et abordable pour rendre les concepts complexes digestes. Maximisez l'efficacité en construisant cette vidéo à l'aide des "Modèles et scènes" de HeyGen pour une production rapide.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation et la Communication sur la Politique.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos dynamiques qui augmentent l'engagement et la rétention pour la formation à la conformité et les mises à jour de politique.
Élargissez l'Éducation et la Diffusion de la Politique.
Produisez sans effort des vidéos explicatives éducatives pour diffuser des aperçus de politique à un public plus large.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier les informations complexes sur la politique en vidéos engageantes ?
HeyGen utilise ses capacités de création de vidéos AI pour transformer des détails de politique complexes et des aperçus réglementaires en vidéos explicatives claires et engageantes, rendant les informations complexes digestes pour votre audience.
Quel est le processus de HeyGen pour créer des vidéos alimentées par l'AI ?
HeyGen simplifie la génération de vidéos de bout en bout en vous permettant simplement d'entrer votre script, de choisir parmi divers avatars AI, et de générer des vidéos soignées avec une génération de voix off réaliste à partir de texte.
HeyGen peut-il être utilisé pour créer des vidéos marketing ou des formations à la conformité ?
Absolument. HeyGen agit comme un moteur créatif, offrant des modèles personnalisables et des outils pilotés par l'AI parfaits pour produire des vidéos marketing performantes et des formations essentielles à la conformité et à la communication avec facilité.
HeyGen prend-il en charge la personnalisation visuelle avancée pour les vidéos ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs, ainsi que des modèles personnalisables pour créer des vidéos avec des visuels de type infographie pour un aspect professionnel.