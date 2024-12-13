Générateur de Vidéos de Conformité aux Politiques : Rationalisez la Formation

Permettez aux équipes RH de créer plus rapidement des vidéos de conformité engageantes en utilisant des avatars AI, assurant un engagement et une compréhension élevés des employés.

Créez une vidéo de contenu engageante de 45 secondes destinée aux nouveaux employés, servant de vidéo d'intégration qui présente les sujets fondamentaux de conformité aux politiques de l'entreprise, tels que les meilleures pratiques de gestion des données. Cette vidéo devrait mettre en scène un avatar AI amical expliquant les concepts clés sur un ton accueillant, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour une narration cohérente, présentée avec un style visuel propre et professionnel et une musique de fond motivante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 60 secondes ciblant tous les employés actuels pour un rappel annuel sur le RGPD. La vidéo devrait décomposer les réglementations complexes en points facilement compréhensibles en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour garantir l'exactitude, complétée par des sous-titres clairs et une esthétique d'entreprise moderne avec une voix sérieuse mais accessible et des graphiques informatifs.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour les employés ayant besoin d'un guide rapide sur la politique de déclaration des dépenses mise à jour, visant un engagement maximal des employés. Le style visuel devrait être lumineux et dynamique, incorporant les contrôles de marque de l'entreprise et utilisant les modèles et scènes vidéo professionnels disponibles dans la bibliothèque de HeyGen, soutenu par une voix claire et concise guidant les utilisateurs à travers les étapes essentielles.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de 50 secondes sur la conformité aux politiques pour promouvoir la sensibilisation aux nouvelles directives de conduite éthique à travers l'ensemble du personnel. Cette pièce inspirante devrait utiliser divers avatars AI illustrant différents scénarios et démontrer la capacité de redimensionnement et d'exportation des formats d'image de HeyGen pour une distribution fluide à travers différents canaux de communication interne, tout en maintenant un ton visuel éthique et professionnel avec une bande sonore motivante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Conformité aux Politiques

Créez rapidement et efficacement des vidéos de conformité aux politiques professionnelles et engageantes pour garantir que votre équipe comprend les réglementations et procédures essentielles.

1
Step 1
Collez Votre Script de Politique
Commencez par coller votre contenu de politique dans la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer instantanément un brouillon de vidéo à partir de votre script.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Agent AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message, rendant votre contenu de formation plus engageant pour les employés.
3
Step 3
Personnalisez Votre Branding
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de branding pour incorporer le logo de votre entreprise, les couleurs et d'autres éléments visuels pour un look cohérent.
4
Step 4
Exportez pour la Distribution
Utilisez le redimensionnement et les exportations des formats d'image pour préparer votre vidéo pour différentes plateformes, assurant une distribution fluide aux équipes RH et aux employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifier les Réglementations Complexes

Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour simplifier les détails de politique complexes et les réglementations légales comme le RGPD, créant des vidéos explicatives claires et concises pour tous les employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation à la conformité engageantes ?

HeyGen transforme la formation à la conformité en contenu engageant en utilisant ses avatars AI et sa fonctionnalité de texte-à-vidéo. Il agit comme un puissant générateur de vidéos de conformité aux politiques, rendant les sujets arides plus digestes et percutants pour les employés.

HeyGen prend-il en charge le branding pour les matériaux vidéo d'entreprise ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding complets, permettant aux utilisateurs de personnaliser les matériaux avec les logos de l'entreprise et des schémas de couleurs spécifiques. Cela garantit que toutes les vidéos de votre équipe RH, y compris le contenu d'intégration et explicatif, maintiennent une identité de marque cohérente.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un agent vidéo AI efficace pour la création rapide de contenu ?

HeyGen rationalise la production vidéo en fonctionnant comme un agent vidéo AI efficace, convertissant le texte en vidéo avec des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles. Son interface intuitive et ses divers modèles vidéo accélèrent la création de contenu de haute qualité et engageant.

HeyGen peut-il améliorer l'engagement des employés pour les sujets de formation critiques ?

HeyGen améliore considérablement l'engagement des employés pour les formations essentielles à la conformité aux politiques et au RGPD grâce à des visuels dynamiques et une narration captivante. En rendant l'information complexe visuellement attrayante, il assure une meilleure compréhension et rétention parmi les employés.

