Créez une vidéo de contenu engageante de 45 secondes destinée aux nouveaux employés, servant de vidéo d'intégration qui présente les sujets fondamentaux de conformité aux politiques de l'entreprise, tels que les meilleures pratiques de gestion des données. Cette vidéo devrait mettre en scène un avatar AI amical expliquant les concepts clés sur un ton accueillant, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour une narration cohérente, présentée avec un style visuel propre et professionnel et une musique de fond motivante.

Générer une Vidéo