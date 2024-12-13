Créateur de Vidéo de Changement de Politique : Simplifiez Vos Annonces
Convertissez rapidement des changements de politique complexes en vidéos engageantes en utilisant le texte-à-vidéo à partir de script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de politique de 2 minutes ciblant les parties prenantes externes et les partenaires, détaillant l'impact et les avantages d'une nouvelle initiative de durabilité. Adoptez un style visuel informatif et engageant, intégrant des statistiques pertinentes et des graphiques à l'écran à partir de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnés d'une génération de voix off claire et professionnelle. Cette vidéo explicative de politique doit articuler clairement la vision stratégique et les implications pratiques.
Produisez une vidéo concise de 30 secondes sur le changement de politique pour la consommation publique sur les plateformes de médias sociaux, abordant une mise à jour mineure d'une directive de service client. Le style visuel et audio doit être dynamique et optimiste, utilisant des coupes rapides et des sous-titres/captions proéminents pour assurer l'accessibilité. Exploitez la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser le contenu pour diverses plateformes, en veillant à ce que le message central du créateur de vidéo de changement de politique soit facilement compréhensible pour un large public.
Concevez une vidéo de formation de 1,5 minute axée sur la mise en œuvre étape par étape d'une nouvelle politique de sécurité interne, destinée à tous les employés actuels et aux nouvelles recrues. La vidéo doit adopter un style explicatif animé amical et illustratif, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour présenter des informations complexes clairement à travers des visuels engageants. Un avatar AI peut guider les spectateurs à travers chaque étape, offrant une expérience d'apprentissage cohérente et accessible pour cette vidéo de formation critique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Formation et Éducation sur les Politiques.
Développez et distribuez efficacement des vidéos éducatives sur les nouvelles politiques, assurant une large compréhension parmi les employés ou les parties prenantes.
Expliquer des Politiques Complexes.
Traduisez des changements de politique complexes en vidéos explicatives facilement compréhensibles, améliorant la compréhension et la clarté pour tous les publics.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de changement de politique ?
HeyGen utilise une création vidéo avancée par AI pour transformer des scripts en vidéos professionnelles de changement de politique de manière efficace. Notre plateforme utilise des avatars AI réalistes et des capacités de texte-à-vidéo à partir de script, simplifiant considérablement votre flux de production vidéo.
Les vidéos HeyGen peuvent-elles être personnalisées pour correspondre à l'image de marque de notre entreprise ?
Absolument ! HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris des modèles personnalisés et des contrôles de branding, pour s'assurer que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'esthétique de votre entreprise. Vous pouvez facilement intégrer vos logos, couleurs et autres éléments de marque pour un look cohérent.
Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour les audiences mondiales ?
HeyGen permet d'atteindre des audiences mondiales grâce à une génération de voix off avancée dans plusieurs langues et des sous-titres AI automatiques. Ces outils AI intuitifs garantissent que vos annonces de politique et vidéos de formation sont accessibles et percutantes dans le monde entier.
Comment HeyGen peut-il aider à générer rapidement des vidéos explicatives de politique engageantes ?
HeyGen accélère la génération de vidéos explicatives de politique engageantes en fournissant une riche bibliothèque de médias et une conversion texte-à-vidéo efficace. Notre plateforme inclut également le redimensionnement et l'exportation d'aspect-ratio, vous permettant d'adapter rapidement le contenu pour divers canaux et plateformes de médias sociaux.