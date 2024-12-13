Générateur Rapide de Vidéos d'Annonce de Politique
Produisez des vidéos de politique rentables et conformes à la marque avec des avatars AI professionnels. Maintenez l'identité de votre entreprise avec des contrôles de branding complets.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo externe de 60 secondes expliquant la dernière mise à jour de la politique de confidentialité à nos clients. Cette vidéo doit adopter un style visuel engageant, axé sur l'infographie avec des graphiques faciles à comprendre, complétée par une voix off amicale, informative et dynamique. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour convertir efficacement les détails de la politique en une explication concise et claire, mettant en avant un générateur de vidéo AI sophistiqué en action pour cette annonce de politique.
Pour les nouvelles recrues, créez une vidéo de 30 secondes détaillant le processus d'intégration de notre entreprise et les politiques RH initiales. Le style visuel doit être moderne, accessible et inclusif, utilisant de manière cohérente la palette de couleurs de notre marque, associé à une voix off chaleureuse, encourageante et rassurante. En sélectionnant parmi les modèles de vidéos personnalisés de HeyGen, assurez-vous que la vidéo est conforme à la marque et s'intègre parfaitement dans les communications existantes, démontrant une création vidéo efficace et générant des vidéos percutantes conformes à la marque.
Produisez une vidéo de rappel de conformité concise de 20 secondes à destination du département financier concernant les nouvelles directives de reporting financier. Le style visuel doit être direct et concis, mettant en avant les points clés avec des superpositions de texte claires, tandis que l'audio présente une voix off claire, professionnelle et directe. Accélérez cette communication critique en utilisant la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, garantissant une production rapide de vidéos générées par AI pour les mises à jour internes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation sur les Politiques.
Améliorez la compréhension et la rétention des nouvelles politiques en transformant des informations complexes en vidéos de formation dynamiques générées par AI.
Créez des Annonces de Politique Engagantes.
Produisez rapidement des vidéos AI claires et convaincantes pour les annonces de politique, garantissant que les informations critiques atteignent et résonnent avec votre public.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'annonce de politique ?
HeyGen sert de puissant générateur de vidéos d'annonce de politique, permettant aux utilisateurs de transformer rapidement du texte en vidéos professionnelles et conformes à la marque. Exploitez le générateur de vidéos AI de HeyGen pour créer des communications claires avec des avatars AI et des modèles préconstruits, garantissant que vos déploiements de politique sont engageants et faciles à comprendre.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour les communications d'entreprise ?
HeyGen se distingue comme un générateur de vidéos AI facile à utiliser qui transforme les scripts en vidéos AI de haute qualité de manière efficace. Notre plateforme combine des avatars AI réalistes avec de puissantes capacités de transformation de texte en vidéo, rendant la création de vidéos accessible et rentable pour diverses annonces d'entreprise.
HeyGen prend-il en charge le branding personnalisé pour les modèles de vidéos d'entreprise ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour s'assurer que vos modèles de vidéos d'annonce d'entreprise s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Intégrez facilement votre logo, des couleurs spécifiques et des modèles de vidéos personnalisés pour maintenir des vidéos conformes à la marque pour toutes vos communications et besoins d'annonce d'événements.
Comment HeyGen convertit-il un script en une vidéo entièrement produite ?
HeyGen propose un processus intuitif de transformation de texte en vidéo où vous saisissez simplement votre script, et notre plateforme génère une vidéo alimentée par AI. Cela inclut la génération de voix off professionnelle, des avatars AI synchronisés et des sous-titres automatiques, permettant des vidéos générées par AI rapides et efficaces.