Imagine créer un sketch amusant de 30 secondes où une personne ordinaire devient un héros inattendu dans un scénario comique de "créateur de vidéos de policiers", conçu pour les utilisateurs de réseaux sociaux et les amateurs d'humour. Le style visuel doit être vif et caricatural avec des effets sonores exagérés, tandis que l'audio présente une bande-son joyeuse et rythmée. Utilisez les puissants "avatars IA" de HeyGen pour donner vie à vos personnages, rendant le processus de création incroyablement engageant et amusant.

