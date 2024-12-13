Votre générateur ultime de vidéos de formation pour point de vente
Générez des vidéos de formation engageantes plus rapidement que jamais. Transformez vos scripts en vidéos professionnelles avec une fonctionnalité facile de texte en vidéo à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo d'instruction dynamique de 30 secondes pour les vendeurs existants, en utilisant des "modèles de vidéo de formation" pour démontrer rapidement une nouvelle intégration de programme de fidélité dans le POS. Cette vidéo doit avoir un style visuel dynamique avec des "scènes personnalisables" vibrantes et une musique de fond énergique, mettant en avant la polyvalence des "Modèles & scènes" de HeyGen pour une création de contenu rapide.
Développez une "vidéo de présentation du système POS" sophistiquée de 60 secondes destinée aux responsables de magasin et au personnel expérimenté, détaillant les fonctionnalités avancées de gestion des stocks. La présentation doit être autoritaire mais accessible, livrée par un "Porte-parole AI" avec un ton profond et informatif, soulignant la capacité robuste de "Génération de voix off" de HeyGen pour un contenu pédagogique de haute qualité.
Produisez un tutoriel pratique de 50 secondes pour tout le personnel, démontrant comment gérer efficacement les retours à l'aide du POS, animé par un "Acteur vocal AI". Cette vidéo doit présenter un style visuel net et étape par étape, se concentrant sur des captures d'écran claires de l'interface POS, générées directement via la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour garantir des conseils précis et cohérents.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez plus de cours de formation.
Développez et distribuez efficacement une gamme plus large de cours de formation à une base d'employés mondiale.
Augmentez l'engagement et la rétention de la formation.
Augmentez la participation des stagiaires et la rétention des connaissances grâce à des vidéos de formation dynamiques et alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment les Avatars AI de HeyGen améliorent-ils les vidéos de formation créatives ?
HeyGen utilise des Avatars AI avancés et des Porte-paroles AI pour transformer les scripts en vidéos de formation AI engageantes, offrant une manière créative et dynamique de transmettre des informations. Ces présentateurs numériques rendent les sujets complexes plus accessibles et visuellement attrayants pour les spectateurs.
HeyGen peut-il générer efficacement des vidéos de formation professionnelles pour les employés ?
Oui, HeyGen sert de puissant générateur de vidéos de formation, permettant aux équipes marketing et RH de créer rapidement des vidéos de formation de haute qualité pour les employés. Avec des outils alimentés par l'AI et une gamme de modèles de vidéos de formation, le temps de production est considérablement réduit sans compromettre le professionnalisme.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de présentation personnalisables du système POS ?
HeyGen fournit des fonctionnalités robustes pour créer des vidéos de présentation détaillées du système POS, y compris des scènes personnalisables et des contrôles de marque pour s'aligner sur l'identité de votre entreprise. Vous pouvez facilement intégrer vos propres médias ou utiliser la vaste bibliothèque de stock pour produire des vidéos de formation AI informatives et de marque.
HeyGen propose-t-il des voix off avancées et des sous-titres pour des vidéos de formation AI engageantes ?
Absolument, HeyGen offre des voix off de haute qualité et un Générateur de sous-titres AI pour garantir que vos vidéos de formation AI sont entièrement accessibles et engageantes. Vous pouvez choisir parmi diverses options d'Acteurs vocaux AI pour correspondre parfaitement au ton et au style de votre contenu.