Créez votre Créateur de Vidéo Poème du Mois avec Facilité

Créez des vidéos poétiques époustouflantes avec une narration expressive et des modèles artistiques, atteignant un public plus large grâce aux sous-titres automatiques de HeyGen.

Pour les membres de clubs littéraires et les passionnés de poésie, une pièce de 45 secondes "Créateur de Vidéo Poétique" devrait être créée, mettant en avant un classique intemporel. Elle devrait utiliser des visuels doux et évocateurs comme des montages de nature ou de l'art abstrait, accompagnés de musique instrumentale apaisante et d'une "narration expressive" générée grâce à la génération de voix off de HeyGen pour capturer véritablement l'ambiance du poème.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un segment vibrant de 30 secondes "Créateur de Vidéo Poème du Mois" destiné à engager les jeunes adultes sur les réseaux sociaux avec de la poésie contemporaine. Utilisez des "visuels époustouflants" dynamiques incluant de la typographie cinétique et des coupes rapides, le tout sur une musique moderne et entraînante, rapidement composé à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Les étudiants et enseignants explorant des structures poétiques complexes bénéficieraient d'une explication éducative de 60 secondes "Créateur de Vidéo Poétique AI". Cette vidéo doit présenter des visuels clairs et académiques, peut-être avec une approche en écran partagé pour mettre en avant le texte et ses interprétations, assurant une accessibilité parfaite grâce à la capacité de sous-titres automatiques de HeyGen, complétée par un ton calme et informatif.
Exemple de Prompt 3
Concevez une expérience personnalisée de 20 secondes "Modèles de Vidéo" pour les individus créant des cadeaux ou des salutations uniques, mettant en avant un court poème soumis par l'utilisateur. Intégrez des modèles artistiques hautement personnalisables, des animations de texte élégantes et une musique de fond douce, en tirant parti de la large gamme de modèles et de scènes de HeyGen pour faciliter une présentation visuelle et émotionnelle vraiment unique.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le Créateur de Vidéo Poème du Mois

Créez des vidéos poétiques captivantes sans effort avec des visuels époustouflants et une narration expressive, parfaites pour partager votre vers mensuel.

1
Step 1
Créez votre Vidéo Poétique
Commencez par sélectionner un "modèle artistique" dans notre bibliothèque diversifiée ou partez de zéro. Collez votre poème dans l'éditeur de script, en utilisant "Texte-à-vidéo à partir du script" pour générer instantanément des scènes engageantes.
2
Step 2
Personnalisez les Visuels et l'Audio
Améliorez votre vidéo avec des "visuels époustouflants" captivants de notre vaste "bibliothèque de médias/soutien de stock". Ajustez des éléments comme la musique de fond et les couleurs pour correspondre parfaitement à l'ambiance et au style de votre poème.
3
Step 3
Ajoutez une Narration Expressive
Donnez une voix captivante à votre poème en utilisant notre puissante fonctionnalité de "génération de voix off". Choisissez parmi une variété de voix naturelles pour offrir une "narration expressive" qui résonne vraiment avec votre public.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Chef-d'œuvre
Une fois votre vidéo poétique perfectionnée, "exportez-la" dans le format et la résolution souhaités. Optimisez facilement pour diverses plateformes en utilisant le "redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations" pour "partager en ligne" avec votre public.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez efficacement du contenu poétique de haute qualité avec l'AI

.

Exploitez l'AI pour générer rapidement des vidéos poétiques de qualité professionnelle, économisant du temps et des ressources tout en maintenant des normes visuelles et auditives élevées.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'une expérience de Créateur de Vidéo Poétique AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de transformer des poèmes en vidéos captivantes en utilisant des avatars AI et une narration expressive. Notre plateforme simplifie le processus, permettant aux créateurs de contenu de générer des visuels et des voix off époustouflants directement à partir d'un script, donnant vie à leur poésie avec facilité.

Puis-je personnaliser le style visuel de mes vidéos poétiques avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour s'assurer que vos vidéos poétiques reflètent votre vision artistique unique. Vous pouvez choisir parmi divers modèles artistiques, ajouter des effets vidéo, des animations de texte et intégrer de la musique pour créer des visuels vraiment époustouflants qui renforcent l'impact de votre poème.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour partager ma vidéo "poème du mois" en ligne ?

HeyGen facilite le partage de vos vidéos "poème du mois" sur diverses plateformes. Notre plateforme prend en charge le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations de haute qualité, garantissant que vos créations sont parfaitement optimisées pour les réseaux sociaux et peuvent atteindre un public plus large de créateurs de contenu et d'amateurs de poésie.

HeyGen prend-il en charge la narration expressive et le sous-titrage automatique pour les vidéos poétiques ?

Oui, HeyGen propose une génération de voix off robuste pour une narration expressive, vous permettant de choisir parmi diverses voix pour correspondre au ton de votre poème. De plus, notre plateforme inclut le sous-titrage automatique, rendant vos créations de Créateur de Vidéo Poétique accessibles à tous les spectateurs.

