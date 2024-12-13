Générateur de Vidéos de Formation Podcast pour un Contenu Engagé

Transformez rapidement des scripts en vidéos de formation podcast professionnelles grâce à notre fonctionnalité innovante Texte en vidéo à partir d'un script pour un apprentissage amélioré.

Créez une vidéo explicative énergique de 30 secondes montrant comment HeyGen agit comme un "générateur de vidéos de podcast" pour les marketeurs et créateurs de contenu occupés. Utilisez des visuels modernes et épurés ainsi qu'une musique de fond entraînante, en démontrant la fonctionnalité fluide "Texte en vidéo à partir d'un script" pour donner vie à un "avatar AI", introduisant sans effort une nouvelle série de podcasts.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo didactique professionnelle de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux éducateurs, illustrant comment HeyGen peut être leur "créateur de podcasts AI" ultime pour des vodcasts engageants. Adoptez un style visuel amical et informatif avec une "génération de voix off" chaleureuse, en incorporant des séquences d'archives pertinentes de la "bibliothèque de médias/soutien d'archives" pour renforcer le message.
Exemple de Prompt 2
Développez un tutoriel créatif de 60 secondes pour les podcasteurs indépendants et les artistes numériques, mettant en avant la puissance des "avatars AI" et comment ils contribuent à des "podcasts au son naturel". Le style visuel doit être artistique et personnalisable, utilisant divers "Modèles & scènes" pour démontrer la gamme d'expression personnelle possible, tout en assurant une qualité audio professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Produisez un clip promotionnel dynamique de 30 secondes destiné aux stratèges de contenu mondiaux, en mettant l'accent sur la facilité de création de contenu engageant avec la "Génération de Script Intelligent". Le design visuel élégant doit comporter des changements de scène rapides, démontrant à quelle vitesse les idées se traduisent du script au "Texte en vidéo à partir d'un script", renforcé par des "Sous-titres/légendes" précis pour une portée internationale.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation Podcast

Créez facilement des vidéos de formation podcast engageantes et professionnelles avec AI, transformant vos scripts en contenu visuel dynamique en quelques étapes seulement, menant à des résultats percutants.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre contenu de podcast ou utilisez notre fonctionnalité de génération de script intelligent pour développer des récits engageants. Cela forme la base de votre vidéo créateur de podcast AI.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour représenter votre marque ou votre intervenant. Ces avatars AI livreront votre script avec une synchronisation labiale parfaite, rendant votre contenu visuellement captivant.
3
Step 3
Améliorez avec Audio & Visuels
Élevez votre vidéo de formation avec un son de qualité professionnelle en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off, assurant une expérience de podcasts au son naturel claire et engageante pour votre audience.
4
Step 4
Générez et Partagez
Une fois finalisé, générez votre vidéo de formation podcast complète. Avec le redimensionnement du format d'image, exportez votre vidéo de haute qualité dans divers formats, prête pour toute plateforme ou audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire des Clips de Vodcast Sociaux

.

Transformez rapidement les moments forts des podcasts en clips vidéo captivants pour les réseaux sociaux, augmentant la visibilité et l'interaction avec l'audience.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de podcasts et vodcasts AI ?

HeyGen vous permet de créer des podcasts et vodcasts AI engageants sans effort en transformant le texte en vidéo à l'aide d'avatars AI réalistes. Sa fonctionnalité intuitive Texte en Vidéo simplifie l'ensemble du processus de production, agissant comme un générateur de podcasts AI avancé.

HeyGen peut-il produire un son de qualité professionnelle pour mes vidéos de podcast ?

Absolument, la génération de voix off avancée de HeyGen garantit un son de qualité professionnelle pour vos vidéos de podcast, offrant des podcasts au son naturel qui captivent votre audience. Cette capacité permet une création de contenu efficace et de haute fidélité.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour mes créateurs de podcasts AI ?

HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation pour vos créateurs de podcasts AI, y compris une variété d'avatars AI et la possibilité de créer des Avatars Personnalisés. Cela garantit que l'identité de votre marque est constamment reflétée dans tout votre contenu vidéo.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur efficace de vidéos de formation podcast ?

HeyGen excelle en tant que générateur de vidéos de formation podcast en permettant une production rapide de contenu didactique pour la Formation en Entreprise & Corporate ou pour les Marketeurs & Créateurs de Contenu. Avec des fonctionnalités comme la Génération de Script Intelligent, il simplifie la transformation d'informations complexes en leçons vidéo engageantes.

Content Authentication LogoC2PA Certification Logo