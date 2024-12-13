Créateur de Vidéos Tutoriels PMP : Créez un Contenu de Cours Engagé

Produisez facilement des vidéos tutoriels professionnelles pour votre cours en ligne en utilisant des avatars AI pour captiver votre audience.

Créez une vidéo d'une minute pour les nouveaux candidats à la certification PMP, illustrant comment créer facilement des vidéos tutoriels engageantes avec HeyGen. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un ton audio encourageant qui rend les sujets complexes accessibles, mettant en vedette un avatar AI pour présenter clairement les concepts clés à l'écran.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Vous avez des difficultés avec votre installation d'enregistrement pour vos vidéos tutoriels PMP ? Produisez une vidéo instructive de 90 secondes destinée aux aspirants créateurs de vidéos tutoriels PMP, détaillant l'équipement essentiel et l'éclairage pour un studio à domicile professionnel. Le style visuel doit être très informatif avec des visuels détaillés et clairs de l'équipement, accompagné d'une voix off calme et autoritaire, assurant l'accessibilité en incluant des sous-titres.
Exemple de Prompt 2
Guidez les créateurs de tutoriels PMP intermédiaires à travers une vidéo de 2 minutes explorant les processus de post-production efficaces et les outils de montage pour améliorer la qualité de leurs vidéos. Ciblez cette vidéo aux individus cherchant à affiner leurs compétences en production vidéo, en utilisant un style visuel poli et expert avec des enregistrements d'écran dynamiques, soutenus par une génération de voix off professionnelle pour une livraison cohérente.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo motivationnelle de 75 secondes offrant aux instructeurs PMP des conseils sur la structuration d'un cours en ligne avec des outils de création vidéo. Le public cible comprend les éducateurs prévoyant de lancer un cours en ligne axé sur le PMP, bénéficiant d'un style engageant et visuellement attrayant avec des graphiques vibrants, facilement réalisable en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une production rapide.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos Tutoriels PMP

Produisez facilement des vidéos tutoriels PMP professionnelles avec les outils intuitifs de HeyGen, rendant les concepts complexes clairs et engageants pour votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script et Vidéo
Commencez par esquisser le contenu de votre tutoriel PMP. Ensuite, utilisez la fonctionnalité Texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen pour générer instantanément une vidéo de base avec votre explication détaillée pour vos vidéos tutoriels.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur
Sélectionnez un avatar AI engageant dans la bibliothèque diversifiée de HeyGen pour être le visage de votre tutoriel PMP. Cela aide à maintenir une présence à l'écran professionnelle et cohérente sans avoir besoin d'une installation d'enregistrement complexe.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations Visuelles
Améliorez la clarté et l'engagement dans le contenu de votre créateur de vidéos tutoriels PMP en intégrant des visuels pertinents. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer facilement des images, des graphiques ou d'autres éléments multimédias qui illustrent vos points.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Préparez votre tutoriel pour son audience. Utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports de HeyGen pour optimiser votre vidéo pour diverses plateformes, assurant une sortie finale de créateur de vidéos polie.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Concepts Complexes du PMP

.

Transformez les méthodologies PMP complexes en vidéos tutoriels claires, concises et faciles à comprendre, simplifiant les informations complexes pour un apprentissage efficace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen élimine-t-il le besoin d'une installation d'enregistrement étendue et d'outils de montage complexes pour les vidéos tutoriels ?

HeyGen simplifie la création de "vidéos tutoriels" en convertissant votre script en une vidéo professionnelle avec des avatars AI et des voix off automatisées, contournant l'installation traditionnelle "d'enregistrement" avec "webcam" ou "micro podcast". Cela réduit considérablement le "processus de post-production", vous permettant de "créer des vidéos" plus rapidement et plus efficacement.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il aux créateurs de vidéos pour créer rapidement des vidéos pour des plateformes comme YouTube ou du contenu de cours en ligne ?

HeyGen propose des modèles robustes et des capacités de "texte-à-vidéo à partir de script", permettant aux "créateurs de vidéos" de "créer des vidéos" rapidement. Vous pouvez facilement générer des "vidéos tutoriels" engageantes optimisées pour la diffusion sur "YouTube" ou "cours en ligne", avec un redimensionnement des ratios d'aspect pour diverses plateformes.

HeyGen peut-il intégrer l'identité visuelle de ma marque dans les vidéos tutoriels et améliorer leur apparence professionnelle ?

Oui, HeyGen propose des "contrôles de branding" robustes pour intégrer sans effort votre logo et vos couleurs personnalisées, maintenant l'identité visuelle de votre marque à travers toutes vos "vidéos tutoriels". Cette finition professionnelle est encore renforcée par des sous-titres générés automatiquement et une "génération de voix off" de haute qualité.

Quelles étapes techniques sont impliquées dans la transformation d'une description de vidéo ou d'un script en une vidéo tutorielle avec HeyGen ?

Avec HeyGen, il vous suffit d'entrer votre "description de vidéo" ou script, et le moteur "texte-à-vidéo à partir de script" de HeyGen prend le relais. Il génère une "génération de voix off" réaliste, la synchronise avec des avatars AI, et ajoute automatiquement des "sous-titres", simplifiant la création "technique" de "vidéos tutoriels" complètes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo