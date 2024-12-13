Optimisez l'Efficacité avec un Générateur de Vidéos de Formation PMP

Transformez rapidement vos scripts de formation PMP en contenu vidéo de haute qualité grâce à notre puissante plateforme AI de texte en vidéo, économisant temps et ressources.

365/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un tutoriel technique de 90 secondes pour les créateurs de contenu e-learning expliquant comment mettre à jour efficacement la formation en conformité, avec un style visuel moderne et pédagogique, enrichi par des modèles et scènes prêts à l'emploi et des sous-titres/captions générés dynamiquement pour garantir l'accessibilité et la clarté.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'intégration de 45 secondes pour présenter aux nouveaux employés les valeurs fondamentales de l'entreprise, en ciblant les départements RH et les nouveaux membres de l'équipe avec une esthétique visuelle accueillante et de marque et une génération de voix off cohérente pour assurer un message de marque uniforme dans toutes les communications.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative de 2 minutes pour les entreprises mondiales sur les avantages des méthodologies agiles dans l'exécution de projets, transformant des informations complexes en une présentation concise et riche en visuels avec une narration nette et des graphiques de soutien, optimisée avec le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports de HeyGen pour diverses plateformes, attirant un public international diversifié à la recherche d'un apprentissage efficace.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation PMP

Créez sans effort des vidéos de formation PMP professionnelles et engageantes avec AI. Transformez votre contenu en leçons visuelles dynamiques qui captivent les apprenants et améliorent la compréhension.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script de formation PMP ou les points clés. Notre plateforme utilise une AI de Texte en Vidéo avancée pour transformer instantanément votre contenu écrit en une narration visuelle, posant les bases de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Améliorez l'engagement en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre parfaitement au ton et au professionnalisme de votre formation PMP.
3
Step 3
Générez des Voix Off Professionnelles
Améliorez votre formation PMP avec des voix off professionnelles de haute qualité. Choisissez parmi une variété de voix et de langues pour offrir une instruction claire et percutante, complétant la présentation de votre avatar.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Une fois satisfait de votre vidéo de formation PMP, exportez-la en fichier MP4 haute résolution. Partagez votre création finale de manière fluide sur tous vos systèmes ou plateformes de gestion de l'apprentissage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les Apprenants avec un Contenu Engagé

.

Créez des vidéos de formation PMP captivantes qui inspirent et motivent les apprenants, améliorant leur compréhension et l'application des principes de gestion de projet.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation technique ?

HeyGen sert de puissant Générateur de Vidéos de Formation, transformant vos scripts en vidéos engageantes de manière efficace grâce à sa plateforme AI de Texte en Vidéo. Cela permet une production simplifiée de tutoriels techniques et de contenu éducatif sans avoir besoin de logiciels complexes de montage vidéo AI.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour générer des présentateurs humains réalistes ?

HeyGen utilise une technologie vidéo AI générative avancée pour fournir une sélection diversifiée d'Avatars AI réalistes, complétée par une large gamme de Voix Off Professionnelles. Ces fonctionnalités garantissent une sortie vidéo de haute qualité qui imite de près la présentation humaine pour votre contenu.

HeyGen peut-il personnaliser le contenu vidéo pour s'aligner sur des directives de marque spécifiques ?

Absolument, HeyGen offre des Contrôles de Marque étendus et des options de personnalisation, vous permettant d'intégrer de manière fluide le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise dans vos vidéos. Vous pouvez exporter ces vidéos de marque en fichiers MP4 haute résolution, assurant une identité visuelle cohérente.

HeyGen prend-il en charge l'accessibilité et les capacités multilingues pour les audiences mondiales ?

Oui, HeyGen améliore l'accessibilité des vidéos et leur portée mondiale grâce à des Sous-titres/Captions automatisés et des fonctionnalités de Traduction Vidéo efficaces. Cela garantit que votre sortie vidéo de haute qualité est facilement comprise et impactante pour des audiences internationales diversifiées et des plateformes d'e-learning.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo