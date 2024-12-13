Créateur de Vidéos Tutoriels avec IA : Engagez & Éduquez

Créez facilement des guides pratiques captivants et des vidéos de formation avec des avatars AI, sans compétences en montage requises.

Créez une vidéo tutorielle de 45 secondes conçue pour les nouveaux utilisateurs d'un logiciel complexe, leur montrant comment 'créer facilement des guides pratiques captivants' en quelques minutes. La vidéo doit présenter un style visuel moderne et dynamique avec des instructions claires, étape par étape. Utilisez les 'Modèles & scènes' de HeyGen pour simplifier le processus de création, en assurant un ton amical et accessible pour une adoption rapide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo 'tutoriel' perspicace de 60 secondes pour les utilisateurs existants, les guidant à travers une fonctionnalité avancée spécifique de votre produit avec des 'tutoriels vidéo étape par étape'. Cette vidéo doit maintenir une esthétique visuelle professionnelle et élégante, présentée par des 'avatars AI' de HeyGen qui dégagent confiance et autorité à travers leurs expressions et gestes. La voix off accompagnante doit être précise et facile à suivre.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo 'explicative' dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing, montrant comment votre service résout un problème courant. Les visuels doivent être vibrants, rapides et visuellement engageants, complétés par une voix off énergique. Exploitez la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script' de HeyGen pour transformer rapidement votre message marketing en un récit captivant.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo 'tutoriel' éducative de 50 secondes pour les formateurs d'entreprise ou les éducateurs, illustrant un concept complexe avec clarté en utilisant une 'plateforme de création vidéo AI'. La vidéo doit adopter un style visuel informatif et épuré, avec une 'génération de voix off' calme et éducative qui assure une compréhension facile. Concentrez-vous sur la décomposition du sujet en segments digestes, rendant le 'contenu éducatif' accessible à tous les apprenants.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos Tutoriels avec une Plateforme AI

Transformez facilement vos connaissances en vidéos pratiques et explicatives captivantes et professionnelles en utilisant notre plateforme intuitive de création vidéo AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script de tutoriel. Notre plateforme utilise le 'Texte en vidéo à partir de script' pour convertir instantanément votre texte en une base vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Améliorez votre tutoriel en choisissant parmi une variété de modèles professionnels ou en sélectionnant un 'avatar AI' pour présenter votre contenu à l'écran, rendant votre message plus clair.
3
Step 3
Affinez Votre Production
Personnalisez votre vidéo avec un branding sur mesure, puis générez automatiquement une 'génération de voix off' naturelle et ajoutez des sous-titres précis pour l'accessibilité.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo tutorielle en ajustant son format pour différentes plateformes puis 'Redimensionnement & exportation des formats' de votre vidéo explicative de haute qualité, prête pour la distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Explications de Plateformes Complexes

Transformez les fonctionnalités de plateforme complexes en vidéos tutoriels claires, concises et visuellement attrayantes pour une compréhension facile par les utilisateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos tutoriels captivantes ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos tutoriels percutantes, permettant aux utilisateurs de générer des guides pratiques captivants sans avoir besoin de compétences avancées en montage vidéo. Sa plateforme intuitive de création vidéo AI simplifie le contenu éducatif complexe, le rendant accessible à un public plus large.

HeyGen peut-il transformer des scripts en vidéos dynamiques avec avatars AI ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de transformer des scripts en expériences vidéo dynamiques en utilisant des avatars AI réalistes et une technologie de 'Texte en vidéo à partir de script' de haute qualité. Vous pouvez générer facilement des présentateurs vidéo AI qui donnent vie à votre contenu.

Quels contrôles de branding sont disponibles pour mes vidéos HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour s'assurer que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement personnaliser les modèles vidéo existants avec votre logo, vos couleurs de marque et des éléments de design uniques, en maintenant une esthétique professionnelle cohérente.

Comment HeyGen peut-il aider à produire rapidement des vidéos explicatives professionnelles ?

HeyGen permet une production rapide de vidéos explicatives professionnelles et de vidéos de formation grâce à ses capacités AI efficaces. Exploitez les modèles de vidéos tutoriels, la génération de voix off AI, et une bibliothèque multimédia pour créer du contenu rapide et visuellement engageant avec facilité.

