Créez une vidéo concise d'une minute ciblant les formateurs d'entreprise et les professionnels de la formation et du développement, démontrant comment produire rapidement des modules de formation logicielle engageants à l'aide d'un générateur de vidéo AI. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des démonstrations claires à l'écran, complétées par une voix off professionnelle et articulée générée via texte-à-vidéo à partir d'un script. Cette vidéo doit mettre en avant l'efficacité et l'évolutivité de la création vidéo alimentée par l'AI pour l'apprentissage interne.

