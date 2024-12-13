Générateur de Vidéos Tutoriels de Plateforme pour des Guides Faciles

Simplifiez la formation logicielle et l'intégration avec une documentation vidéo professionnelle. Générez des vidéos tutoriels engageantes en utilisant le texte-à-vidéo à partir d'un script.

Créez une vidéo concise d'une minute ciblant les formateurs d'entreprise et les professionnels de la formation et du développement, démontrant comment produire rapidement des modules de formation logicielle engageants à l'aide d'un générateur de vidéo AI. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des démonstrations claires à l'écran, complétées par une voix off professionnelle et articulée générée via texte-à-vidéo à partir d'un script. Cette vidéo doit mettre en avant l'efficacité et l'évolutivité de la création vidéo alimentée par l'AI pour l'apprentissage interne.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un tutoriel de 90 secondes étape par étape destiné aux nouveaux utilisateurs d'une plateforme SaaS complexe, expliquant une fonctionnalité clé de manière accessible à l'aide d'un générateur de vidéo tutoriel de plateforme. Le style visuel doit être lumineux et encourageant, avec des enregistrements d'écran clairs améliorés par un avatar AI délivrant les instructions. Assurez un son cristallin avec des sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité et la compréhension pour les apprenants divers qui s'appuient sur des guides d'utilisateur détaillés.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction de 2 minutes pour les départements RH et les chefs d'équipe, illustrant le processus de création de documentation vidéo engageante pour l'intégration des nouveaux employés. Le style visuel doit être professionnel et d'entreprise, utilisant des modèles et des scènes structurés pour un aspect cohérent, accompagné d'une voix off rassurante et claire générée pour une compréhension optimale. La vidéo doit transmettre les avantages d'un contenu d'intégration visuellement riche.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing, démontrant comment créer rapidement du contenu diversifié à l'aide d'une plateforme de création vidéo AI. Le style visuel doit être rapide et moderne, incorporant divers médias de la bibliothèque de médias/support de stock, soutenu par une voix off énergique. Mettez en avant la capacité de la plateforme à redimensionner les formats et à exporter pour s'adapter à différents canaux de médias sociaux.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Tutoriels de Plateforme

Créez rapidement une documentation vidéo professionnelle et des guides d'utilisateur pour votre plateforme en utilisant l'AI, simplifiant vos processus de formation logicielle et d'intégration.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Contenu
Commencez par écrire ou coller votre script de tutoriel dans la plateforme. Utilisez le générateur de texte-à-vidéo pour transformer instantanément votre contenu écrit en scènes, formant la base de votre documentation vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar et Scène
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour narrer votre tutoriel. Améliorez votre vidéo avec des scènes appropriées et des médias de stock de la bibliothèque, assurant un guide d'utilisateur visuellement engageant.
3
Step 3
Ajoutez Voix Off et Branding
Générez des voix off naturelles directement à partir de votre script avec la fonctionnalité de génération de voix off. Vous pouvez également personnaliser votre vidéo tutoriel avec des éléments de branding comme des logos et des couleurs.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Haute Qualité
Une fois votre tutoriel terminé, exportez votre vidéo dans divers formats adaptés à différentes plateformes. Partagez le résultat de votre générateur de vidéos tutoriels de plateforme pour éduquer et intégrer efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Concepts Complexes

.

Expliquez clairement les fonctionnalités et processus complexes de la plateforme à travers des vidéos alimentées par l'AI, améliorant la compréhension dans la formation logicielle et l'intégration.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos tutoriels de plateforme ?

HeyGen agit comme un générateur de vidéos AI intuitif, simplifiant le processus de création de vidéos tutoriels de plateforme engageantes. Ses fonctionnalités robustes permettent aux utilisateurs de produire rapidement une documentation vidéo de haute qualité et des supports de formation logicielle sans expérience de montage approfondie.

HeyGen peut-il générer des vidéos à partir de texte en utilisant des avatars AI ?

Oui, HeyGen est un puissant générateur de texte-à-vidéo qui utilise des avatars AI avancés pour donner vie à vos scripts. Il suffit d'entrer votre texte, de sélectionner un avatar AI, et HeyGen créera une vidéo professionnelle avec génération de voix off synchronisée.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour développer une documentation vidéo complète et des guides d'utilisateur ?

Pour la documentation vidéo et les guides d'utilisateur, HeyGen fournit une plateforme de création vidéo AI complète équipée de modèles vidéo et de la possibilité d'ajouter des sous-titres/captions détaillés. Cela garantit que votre contenu d'instruction est clair, accessible et facilement compris par votre audience pour une intégration et des SOP efficaces.

HeyGen inclut-il des fonctionnalités avancées comme la génération de voix off et les sous-titres automatiques ?

Absolument, HeyGen excelle en fournissant des capacités techniques avancées telles que la génération de voix off réaliste et les sous-titres/captions automatiques. Ces fonctionnalités améliorent l'accessibilité et l'engagement pour tout votre contenu vidéo, faisant de HeyGen un générateur de vidéos AI idéal pour des besoins divers.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo