Débloquez le Succès avec un Générateur de Vidéos de Formation sur la Stratégie de Plateforme
Transformez votre stratégie L&D avec des vidéos de formation professionnelles. Générez facilement du contenu engageant, de l'intégration aux guides pratiques, en utilisant la puissante fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir d'un script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo engageante de 90 secondes conçue pour les équipes de support technique expliquant des fonctionnalités logicielles complexes. Utilisez un style visuel étape par étape avec des démonstrations claires d'un avatar AI et une génération de voix off précise pour assurer une clarté maximale pour la formation logicielle.
Développez un module de formation d'entreprise de 2 minutes pour les formateurs introduisant de nouvelles plateformes internes. La vidéo doit adopter un style visuel et audio soigné et accessible, en utilisant des Modèles & scènes dynamiques et des Sous-titres/captions automatiques pour une compréhension universelle de la vidéo de formation sur la stratégie de la plateforme.
Produisez un clip instructif concis de 45 secondes pour les équipes marketing ayant besoin de contenu rapide et visuellement attrayant pour les réseaux sociaux sur les nouvelles fonctionnalités. La vidéo doit avoir un style dynamique et rapide mettant en avant divers avatars AI et optimisé pour diverses plateformes grâce à la fonctionnalité de redimensionnement & exportation du format d'image.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Comment fonctionne le générateur de vidéos de formation sur la stratégie de plateforme
Créez efficacement des vidéos de formation professionnelle pour les employés et améliorez votre stratégie de plateforme avec notre générateur de vidéos AI. Rationalisez la production et améliorez l'apprentissage.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée du Programme de Formation.
Générez des vidéos de formation complètes pour diffuser la stratégie de plateforme à l'échelle mondiale et éduquer efficacement un large public.
Maximiser l'Engagement d'Apprentissage.
Utilisez la génération de vidéos AI pour créer des vidéos de formation dynamiques qui améliorent considérablement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation ?
Le générateur de vidéos AI de HeyGen permet aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos de formation professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off AI. Cette stratégie de plateforme aide les équipes L&D à convertir efficacement les scripts en contenu visuel captivant, économisant ainsi un temps et des ressources considérables pour la formation des employés.
HeyGen peut-il générer des vidéos multilingues avec des sous-titres intégrés ?
Oui, HeyGen prend en charge la création de vidéos multilingues, ce qui est crucial pour l'intégration et la formation des employés à l'échelle mondiale. La plateforme génère automatiquement des sous-titres/captions précis, garantissant l'accessibilité et une compréhension plus large auprès de divers publics.
Quels types de vidéos de formation peuvent être créés avec la plateforme de HeyGen ?
HeyGen est un générateur de vidéos de formation polyvalent adapté à divers besoins, y compris l'intégration, la formation logicielle et les vidéos pratiques. Les utilisateurs peuvent exploiter des modèles préconstruits et la fonctionnalité texte-en-vidéo pour créer du contenu engageant pour tout scénario de formation des employés.
HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées comme l'enregistreur d'écran AI et le texte-en-vidéo ?
Absolument. HeyGen intègre un puissant enregistreur d'écran AI pour démontrer des processus complexes comme la formation logicielle et offre des capacités sophistiquées de texte-en-vidéo. Ces outils de création vidéo permettent une transformation fluide du contenu écrit en vidéo dynamique, améliorant l'expérience d'apprentissage.