Créez une vidéo explicative animée de 60 secondes ciblant les startups technologiques et les chefs de produit, montrant comment une nouvelle plateforme peut révolutionner leur stratégie marketing. Le style visuel doit être dynamique et moderne, avec des couleurs vives et des graphiques animés engageants, complétés par une voix off professionnelle et entraînante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour représenter divers rôles d'utilisateurs et démontrer les fonctionnalités intuitives de la plateforme, donnant vie à votre "créateur de vidéos explicatives de plateforme".

