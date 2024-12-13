Créateur de Vidéos Explicatives : Créez des Vidéos Engagantes avec l'IA

Créez une vidéo explicative dynamique de 60 secondes montrant comment un produit SaaS complexe simplifie les tâches quotidiennes pour les propriétaires de petites entreprises occupés. Utilisez un style visuel animé propre et moderne avec une voix off professionnelle générée par l'IA, en veillant à mettre en avant la facilité d'utilisation grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative animée convaincante de 45 secondes ciblant les professionnels du marketing, détaillant une nouvelle stratégie de marketing digital. Employez un style visuel vibrant et rapide avec des avatars IA expressifs pour transmettre les principaux avantages, en tirant parti des avatars IA de HeyGen pour un design de personnage engageant et une riche bibliothèque de médias pour des séquences d'archives pertinentes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo pédagogique perspicace de 90 secondes pour les formateurs d'entreprise, transformant un document technique en un tutoriel engageant sur un nouveau processus interne. Le style visuel et audio doit être clair et professionnel, avec du texte à l'écran et des sous-titres, soulignant la facilité de générer une vidéo à partir d'un script grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'introduction de marque unique de 30 secondes pour les agences créatives, illustrant leur approche innovante des projets clients. Optez pour un style animé visuellement distinct, peut-être légèrement excentrique, avec une voix IA amicale et persuasive, démontrant comment les divers modèles de vidéo de HeyGen et le redimensionnement et l'exportation des formats peuvent s'adapter à toute vision créative.
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Planifier Votre Vidéo Explicative

Créez facilement des vidéos explicatives engageantes pour votre audience avec notre plateforme alimentée par l'IA, transformant des idées complexes en histoires visuelles captivantes.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Définissez votre message et votre histoire. La fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen vous permet de générer instantanément des scènes vidéo à partir de votre contenu écrit, fournissant la base de votre vidéo explicative.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle de Vidéo
Parcourez notre bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos pour trouver le style visuel parfait. Ces mises en page préconçues offrent un point de départ professionnel, garantissant que votre message est présenté clairement.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Personnalisez votre vidéo en ajoutant des avatars IA pour narrer votre histoire. Améliorez vos scènes avec de la musique de fond, des séquences d'archives et des graphiques, rendant votre vidéo explicative vraiment unique.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Explicative
Une fois votre vidéo perfectionnée, exportez-la simplement dans le format et la résolution souhaités. Votre vidéo explicative de haute qualité est maintenant prête à être partagée sur toutes vos plateformes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo explicative engageante pour mon entreprise ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos explicatives professionnelles grâce à la création vidéo alimentée par l'IA. Vous pouvez facilement donner vie à votre script, en sélectionnant parmi divers styles de vidéo et en ajoutant une voix off générée pour captiver votre audience.

Quels actifs créatifs et styles HeyGen propose-t-il pour les vidéos explicatives animées ?

HeyGen offre une large gamme de modèles de vidéos et vous permet d'animer vos images ou textes pour des visuels dynamiques. Vous pouvez également utiliser des contrôles de marque, tels que des logos et des couleurs, pour maintenir la cohérence de la marque tout au long de votre vidéo explicative animée.

Puis-je transformer efficacement mon script existant en une vidéo captivante avec HeyGen ?

Absolument, la plateforme alimentée par l'IA de HeyGen vous permet de transformer directement votre script en une vidéo professionnelle. Il vous suffit d'entrer votre texte, de choisir un avatar IA, et HeyGen génère la vidéo avec une voix off synchronisée et des sous-titres sans effort.

HeyGen est-il conçu pour les utilisateurs sans expérience préalable en montage vidéo ?

Oui, HeyGen propose une interface conviviale, ce qui en fait un créateur de vidéos explicatives accessible à tous, quel que soit leur niveau d'expérience en montage vidéo. Son interface intuitive de glisser-déposer et ses modèles de vidéos prêts à l'emploi permettent une production vidéo rapide et facile.

