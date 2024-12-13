Votre Créateur de Vidéo Pitch AI pour Gagner des Investissements

Transformez facilement votre script en une vidéo pitch convaincante grâce à nos capacités avancées de texte en vidéo et impressionnez les investisseurs.

Créez une vidéo convaincante de 60 secondes pour les startups cherchant des financements, montrant comment un "générateur de pitch deck AI" peut transformer leurs "présentations engageantes". Le style visuel doit être dynamique et professionnel, utilisant des graphismes épurés et des images inspirantes, complétés par une voix off inspirante et confiante. Mettez en avant la facilité de créer une présentation soignée avec les "avatars AI" innovants de HeyGen qui donnent vie à votre message.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de 45 secondes spécifiquement pour les équipes de vente cherchant à améliorer leur prospection avec des "enregistrements personnalisés". Le style visuel et audio doit être élégant, moderne et persuasif, employant des animations subtiles et une voix amicale et claire pour établir un lien. Soulignez comment la capacité de "génération de voix off" de HeyGen permet une narration cohérente et de haute qualité qui captive les clients potentiels.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux professionnels du marketing, illustrant la puissance des "modèles vidéo" pour une création de contenu rapide. L'esthétique doit être lumineuse, énergique et visuellement attrayante, avec des transitions animées et une musique de fond entraînante. Montrez comment les utilisateurs peuvent facilement exploiter les divers "Modèles et scènes" de HeyGen pour créer des "diapositives dynamiques" qui captent instantanément l'attention.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo explicative informative de 90 secondes destinée aux chefs de projet et aux leaders d'équipe, démontrant comment le "storytelling vidéo collaboratif" peut simplifier la communication. Le style visuel et audio doit être clair, professionnel et facile à suivre, avec des animations de texte nettes et une voix calme et autoritaire. Illustrez la simplicité de convertir des idées complexes en contenu engageant en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour générer des "visuels générés par AI" sans effort.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo Pitch

Transformez vos idées en vidéos pitch convaincantes sans effort en utilisant l'AI, du script à des présentations visuelles époustouflantes qui captent l'attention et génèrent des résultats.

1
Step 1
Créez Votre Contenu de Pitch
Commencez par structurer votre message : utilisez votre script pour générer des scènes vidéo ou choisissez un modèle vidéo préconçu pour accélérer votre création. Cela initie votre pitch convaincant.
2
Step 2
Ajoutez des Éléments AI Dynamiques
Améliorez votre pitch avec un avatar AI pour présenter vos idées, assurant une livraison professionnelle et engageante pour votre audience.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels de Votre Marque
Personnalisez votre vidéo pitch en appliquant vos kits de marque personnalisés, y compris les logos et les couleurs, pour maintenir la cohérence et renforcer l'identité de votre marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Chef-d'œuvre
Finalisez votre vidéo pitch avec des options pour divers ratios d'aspect et exportez en qualité HD, la rendant prête à impressionner les parties prenantes avec une présentation soignée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos Pitch Courtes et Engagantes

Créez rapidement des vidéos courtes captivantes et des clips pour les réseaux sociaux afin de présenter efficacement de nouvelles idées ou produits et d'obtenir un engagement plus large de l'audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer ma vidéo pitch ou présentation ?

HeyGen transforme les pitch decks statiques en présentations vidéo dynamiques et engageantes en utilisant des avatars AI et des capacités de texte en vidéo. Vous pouvez créer des vidéos pitch percutantes qui se démarquent vraiment auprès de votre audience.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos pitch avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris des kits de marque personnalisés et du contenu dynamique, pour garantir que votre présentation vidéo s'aligne parfaitement avec votre marque. Utilisez nos modèles vidéo et visuels générés par AI pour créer un look unique et professionnel.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer rapidement une vidéo pitch convaincante ?

HeyGen simplifie la création de pitch avec son éditeur intuitif de glisser-déposer et ses outils de génération de script. Vous pouvez ajouter facilement des voix off professionnelles et utiliser des modèles vidéo pour produire rapidement des présentations vidéo convaincantes.

Comment les avatars AI et les voix off améliorent-ils ma vidéo pitch ?

Les avatars AI réalistes et les voix off de haute qualité de HeyGen apportent une touche personnelle à votre présentation vidéo sans avoir besoin de caméra. Cette technologie aide à transmettre votre message clairement et crée une expérience plus engageante pour votre audience.

